Industries Lassonde Inc. est une entreprise canadienne. La société, par le biais de ses filiales, développe, fabrique et commercialise une gamme de jus et de boissons prêts à boire, des collations à base de fruits sous forme de barres et de bouchées ainsi que des concentrés de jus congelés en Amérique du Nord. La société est un producteur de jus de fruits et de boissons au Canada ainsi qu'un producteur de jus de fruits et de boissons de longue conservation de marque de magasin aux États-Unis. Elle est également un producteur de sauces aux canneberges. De plus, la société développe, fabrique et commercialise des produits alimentaires spécialisés, tels que des sauces pour pâtes, des soupes ainsi que des bouillons et des sauces à fondue. En outre, elle produit du cidre de pomme et des boissons à base de cidre et importe des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine à des fins de conditionnement et de commercialisation. Elle exerce ses activités dans deux segments de marché, soit le segment du détail et le segment de la restauration. Ses filiales comprennent Lassonde Pappas and Company, Inc, Spécialités Lassonde Inc, et Arista Wine's Brands.

Secteur Transformation des aliments