L'affaire des subventions Covid a maintenu LM Group dans les chiffres rouges

Zurich (awp) - L'agrégateur d'offres de voyages LM Group est resté dans les chiffres rouges l'année dernière, plombé par l'affaire des subventions Covid indûment perçues. Du côté des activités opérationnelles, le mouvement de reprise constaté en 2022 s'est poursuivi au premier trimestre de l'exercice en cours.

L'année dernière, la perte nette a atteint 15,1 millions d'euros (14,74 millions de francs suisses), contre -13,3 millions l'exercice précédent indique jeudi la société opérant depuis Chiasso, incorporée aux Pays-Bas et cotée à la Bourse suisse. Apuré de provisions et du remboursement des subventions indûment perçues, le groupe aurait dégagé un bénéfice de 17,2 millions.

Le 18 novembre, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) avait sommé l'entreprise de rembourser intégralement 28,9 millions de francs suisses pour avoir mis en place un système de surveillance du temps de travail ne répondant pas entièrement aux exigences des autorités pour pouvoir prétendre à des subventions.

Suite à cette affaire, LM Group avait remanié en profondeur son conseil d'administration et nommé Luca Cancone à la tête de la société. "Le changement de direction a marqué le début d'une nouvelle ère", a déclaré jeudi le nouveau patron en conférence de presse bilan.

Début février, le groupe avait publié des premiers chiffres non audités, soit des recettes multipliées par plus de deux (+103%) à 304,9 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté ayant suivi la même trajectoire (+98%) à 37,7 millions d'euros. LM Group confirme jeudi cette volée de résultats.

Niveaux d'avant-crise attendus en 2024

Depuis l'annonce de février, les liquidités nettes ont, elles, été revues à la baisse, à 41,7 millions d'euros (+43% sur un an). Ce repli s'explique par un effet négatif de 24,7 millions lié au rachat des titres de l'actionnaire principal Freesailors. En raison de l'annulation de l'opération à fin mars, l'argent avancé a été entièrement remboursé.

L'entame de l'année 2023 s'est révélée solide, à en croire la société tessinoise. Entre janvier et mars, les réservations ont bondi de 20% et les recettes de 38% en rythme annuel. L'Ebitda ajusté (notamment des coûts de restructuration) devrait progresser de quelque 30% au premier trimestre, précise le communiqué.

Cité dans le communiqué, Luca Concone prédit une "croissance importante" pour 2023, dopée notamment par les voyages à forfait. "Nous nous efforcerons de réaliser une année rentable." Le réservations devraient néanmoins croître de plus de 10% sur l'ensemble de l'année. Il faudra cependant attendre 2024 pour retrouver les niveaux d'activités d'avant-crise pandémique.

La poursuite du remboursement des subventions susmentionnées est prévue cette année, dans des conditions qui doivent être encore déterminées.

Les investisseurs accueillaient ces nouvelles avec grand enthousiasme. A 11h27, l'action LM Group prenait 5,6% à 25,30 francs suisses, dans un SPI en hausse de 1,17%.

fr/vj/rq