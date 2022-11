Zurich (awp) - Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a ordonné aux filiales helvétiques de LM Group (Lastminute.com) le remboursement de 28,9 millions de francs suisses. Ce montant est couvert par des réserves financières et l'agrégateur d'offres de voyage, sous le coup d'une enquête des autorités helvétiques, va "évaluer" cette exigence.

Le Seco a justifié ce remboursement par le fait que les filiales helvétiques du groupe néerlandais, coté à la Bourse suisse, avaient mis en place un système de surveillance du temps de travail ne répondant pas entièrement aux exigences des autorités pour pouvoir prétendre à des subventions, selon un communiqué publié vendredi.

La société a dit "évaluer" les exigences du Seco, ajoutant avoir effectué dans ce cadre une provision financière de 34 millions d'euros.

Le Ministère public tessinois a ouvert en juillet une enquête sur des soupçons d'escroquerie, de fraude aux prestations sociales et de violation de la loi sur l'assurance-chômage. Les filiales du groupe BravoNext, BravoMeta et LMNext CH sont soupçonnées d'avoir perçu indûment des prestations de l'assurance-chômage dans le cadre de mesures de chômage partiel liées à la pandémie de coronavirus. La procédure vise les dirigeants - ou ex-dirigeants - et non le groupe directement.

al/rp