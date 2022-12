LM Group ne va pas s'opposer aux injonctions de la Seco

Chiasso (awp) - Le conseil d'administration nouvellement constitué de l'agrégateur d'offres de voyages LM Group, qui a tenu sa première séance jeudi, ne compte pas recourir contre les décisions du Secrétariat d'État à l'économie (Seco).

L'organe de surveillance a ainsi pris acte et approuvé la décision des administrateurs de ses entités suisses, et les revenus des filiales concernées (BravoNext, BravoMeta et LMNext) seront remboursés, selon un communiqué diffusé dans la soirée.

Le 18 novembre, le Seco avait sommé l'entreprise de rembourser intégralement 28,9 millions de francs suisses pour avoir mis en place un système de surveillance du temps de travail ne répondant pas entièrement aux exigences des autorités pour pouvoir prétendre à des subventions.

Le groupe tessinois coté à la Bourse suisse estime ainsi l'affaire close. "Il est temps de regarder à nouveau vers l'avant", a déclaré le président du conseil d'administration Yann Rousset, annonçant dans la foulée un examen stratégique et soulignant la nécessité de "renforcer efficacement des domaines comme la gouvernance et les contrôles internes".

La nouvelle composition des instances dirigeantes a été rendue nécessaire par une fraude financière présumée liée aux crédits Covid, qui a débouché sur l'arrestation l'été dernier de plusieurs cadres supérieurs, parmi lesquels l'ex-patron Fabio Cannavale. Laura Amoretti, désignée directrice générale (CEO) par intérim, fait entre-temps aussi l'objet d'une enquête.

Réunis mercredi en assemblée générale à Amsterdam, les actionnaires ont entériné la nomination de Luca Concone au poste de CEO.

