Lastminute.com NV, anciennement Bravofly Rumbo Group BV, est une société basée en Suisse qui exploite des plateformes de recherche en ligne. Les consommateurs peuvent rechercher et comparer des vols, des chambres d'hôtel, des forfaits vacances, des croisières, des offres de voitures de location, des fournisseurs de mobilité partagée, des restaurants, des assurances et d'autres produits liés au voyage. Les utilisateurs peuvent également réserver et acheter ces services en utilisant les plateformes et les sites Web de la société, tels que Bravofly, Rumbo, Volagratis, Viaggiare, Viajar, Crocierissime, Bravoavia, Jetcost et hotelscan. La société est organisée en deux segments : L'unité commerciale Voyages et l'unité commerciale Médias. La société est active dans plus de 35 pays et est également engagée dans le développement d'applications mobiles de voyage avec des fonctions de géoréférencement. Ses filiales comprennent, entre autres, Map2app et Bat Sharing.

Secteur Internet