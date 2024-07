LATAM Airlines Group SA est une entreprise chilienne qui se consacre au transport aérien de passagers et de marchandises, à la fois sur les marchés intérieurs du Chili, du Pérou, de l'Argentine, de la Colombie, de l'Équateur et du Brésil, et sur une série de liaisons régionales et internationales en Amérique, en Europe et en Océanie. Ces activités sont réalisées directement ou par l'intermédiaire de ses filiales dans différents pays. Elle opère à travers deux segments : le segment du transport aérien et le programme de coalition et de fidélité Multiplus. Son segment Transport aérien correspond au réseau de lignes pour le transport aérien. Son segment de Coalition et programme de fidélité appelé Multiplus est un programme de fidélisation, qui fonctionne comme un système unilatéral de fidélité qui propose un système de coalition flexible. La société exploite une flotte de plus de 329 aéronefs. Ses avions de transport de passagers comprennent des Airbus A319-100, Airbus A350-900, Boeing 767-300ER, Boeing 787-8, Boeing 787-9 et Boeing 777-300ER.

Secteur Compagnies aériennes