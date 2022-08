Le plan de faillite de LATAM Airlines avance après l'échec des appels des créanciers

LATAM a déclaré dans un communiqué qu'elle était "satisfaite" de la décision d'un tribunal des faillites américain confirmant son plan de réorganisation, dans lequel deux groupes de créanciers ont perdu leurs appels.

LATAM, qui a déposé son bilan en 2020, a obtenu l'approbation du tribunal pour sortir du chapitre 11 en juin, après avoir présenté un plan de réorganisation qui vise à injecter environ 8 milliards de dollars dans la compagnie aérienne par une combinaison d'augmentation de capital, d'émission d'obligations convertibles et de nouvelle dette.

L'appel contre le plan approuvé a été interjeté par le TLA Claimholder Group, qui détient des parts dans la filiale LATAM Airlines Brasil, et un groupe de demandeurs non garantis comprenant Avenue Capital Management II, Corre Partners Management, CQS (US), HSBC Bank Plc, Invictus Global Management, Livello Capital Management LP et Pentwater Capital Management LP.

Les appels des groupes ont été contrés par d'autres entités actionnaires et par la compagnie aérienne elle-même.

Plus tôt cette semaine, LATAM Airlines a déclaré dans un communiqué qu'elle prévoyait de sortir de la faillite au cours du dernier trimestre de cette année, proposant un plan de réorganisation légèrement modifié pour atteindre 11,5 milliards de dollars de revenus d'ici 2024.