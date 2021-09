Latécoère : Oddo reste à 'sous-performance'

Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur Latécoère, avec un objectif de cours de 0,57 euro, alors que la société vient de publier des résultats semestriels globalement en ligne avec les attentes du broker.



L'EBITDA ajusté ressort à -23 ME (contre -14.1 ME un an plus tôt) pour un chiffre d'affaires en retrait de 31.7% en organique et une perte nette qui s'aggrave, à -56,5 ME.



Latécoère confirme finalement ses perspectives 2021 avec recul organique du chiffre d'affaires de 25% (et -10% en publié) et un EBITDA ajusté en amélioration de 20% par rapport aux niveaux de 2020, rapporte Oddo.



'Rappelons que Latécoère a renforcé sa structure financière au début du mois d'août avec une augmentation de capital de 222.4 ME, un nouveau PGE de 130 ME et un rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants', souligne l'analyste.



Et Oddo de conclure : 'Nous tablons sur le retour à un EBITDA positif dès l'exercice 2022 avant une accélération plus franche en 2024 avec l'effet de levier apporté par la remontée des volumes sur une base de coûts ajustée.'





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.