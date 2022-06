NEWS ]

Forum by Aerospace Valley » : Latécoère réaffirme son engagement pour la filière aérospatiale

Toulouse, le 2 juin 2022 - Latécoère, partenaire de « niveau 1 » des plus grands constructeurs aéronautiques internationaux, participera au « Forum by Aerospace Valley », le rendez-vous annuel des membres du pôle de compétitivité, qui se tiendra du 8 au 10 juin 2022 à Biarritz.

Après deux années marquées par la crise sanitaire et l'accélération des mutations du secteur aéronautique et spatial, Latécoère réaffirme son implication dans la filière. En participant aux rencontres des membres du réseau du premier pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale au service de trois filières sur les régions Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Nouvelle-Aquitaine, Latécoère soutient le développement économique, l'innovation et la croissance de la filière aérospatiale sur le territoire.

Aux côtés des Donneurs d'Ordres, Airbus, ATR, Dassault Aviation, la DGA, Liebherr, Thales… l'équipe Latécoère accueillera des acteurs de la filière et membres du réseau. Qu'il s'agisse de PME, start-ups, laboratoires de recherche, acteurs publics, académiques et centres de formation.

Latécoère engagé dans le pôle de compétitivité Aerospace Valley :

Serge Bérenger, directeur R&T et innovation du groupe Latécoère, est membre du conseil d'administration d'Aerospace Valley et président de l'écosystème d'excellence propulsion et énergie embarquée (E2PEE).

Emmanuel Dunouvion, ingénieur Latécoère Aérostructures, délégué au sein d'Aerospace Valley, est chargé d'affaires en innovation pour les PME - matériaux et procédés. A ce titre il est expert référent sur les sujets liés aux Matériaux et Procédés (fabrication additive, composite, polymères, alliages, traitement de surface, etc.).

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Embraer et Mitsubishi Aircraft), Latécoère sert le secteur aérospatial avec des