LATECOERE : publication sur les conventions réglementées

La société SCP SKN Holding I S.A.S. (actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de Latécoère) est partie au protocole de conciliation conclu en date du 1er juillet 2021 entre Latécoère et l'ensemble de ses créanciers financiers. Ce protocole est soumis à la réalisation de plusieurs conditions suspensives et notamment son homologation par le Tribunal de commerce de Toulouse.



Aux termes du protocole de conciliation la société Latécoère s'est engagée à procéder à une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant minimum de 162,5 millions d'euros, dont le prospectus devra faire l'objet d'une approbation par l'AMF.



Il prévoit également l'obtention par la Société de nouveaux prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur d'un montant en principal de 130 millions d'euros, le rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et le report de la maturité des prêts contractés avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à 2027.



Ralf Ackermann, en tant que dirigeant commun à la société SCP SKN Holding I S.A.S. et à Latécoère, et Christophe Villemin, senior advisor chez Searchlight Capital Partners, n'ont pris part ni aux délibérations ni au vote du Conseil d‘administration autorisant la conclusion du protocole de conciliation.



Il est rappelé que le résultat net de Latécoère pour l'exercice 2020 représente une perte de 183.931.490,44 euros et que le résultat net consolidé de Latécoère, pour le même exercice, représente une perte de 189.566.244,93 euros.