Latecoere : A suivre aujourd'hui

Latécoère, spécialiste de l'aéronautique, a publié ses comptes annuels 2022 d'où ressort une perte nette à 86,7 millions d'euros contre -110 millions pour l'exercice 2021. Le résultat opérationnel courant sur la période s'élève à -43,2 millions d'euros contre -61.8 millions d'euros. La croissance organique du chiffre d'affaires 2022, à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à 59,2 millions d'euros, soit une amélioration d16,5%, en raison de l'augmentation des cadences de production, plus particulièrement pour les programmes A320 et Embrae.



Le flux de trésorerie des activités poursuivies pour la période s'est élevé à -173,2 millions d'euros, principalement impacté par les nouvelles acquisitions et les investissements pour un montant total de -125,5 millions.



La dette nette à la fin du mois de décembre 2022 s'élevait à 297,1 millions d'euros.



Pour l'exercice 2023, Latécoère vise une croissance du chiffre d'affaires de plus de +25% sur une base publiée et une performance stable de l'Ebitda, liée à l'optimisation de l'empreinte géographique et à la réduction des coûts, compensées par des pressions inflationnistes persistantes, des défis permanents en matière de chaîne d'approvisionnement et une évolution de la demande des clients.



Latécoère confirme être en discussions avec ses parties prenantes, y compris ses prêteurs, en vue d'améliorer la structure capitalistique du groupe par rapport à ses prêts et PGE actuels, afin de mieux se positionner pour l'avenir. Des discussions sont en cours avec son groupe de prêteurs et son actionnaire principal sur une reconfiguration potentielle du capital du groupe. Latécoère informera le marché en fonction de l'avancée de ces discussions.