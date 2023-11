Latecoere : comité exécutif remanié, le titre avance

Le 08 novembre 2023 à 12:12 Partager

Latecoere a annoncé mercredi la mise en place d'un nouveau comité exécutif, notamment dans le but de livrer à temps les volumes de production croissants au sein d'une chaîne d'approvisionnement 'difficile'.



L'équipementier aéronautique, qui compte 6000 collaborateurs dans 14 pays, explique que sa nouvelle organisation sera structurée autour de quatre unités opérationnelles.



Il s'agit (1) des aérostructures Amériques, (2) des aérostructures Europe, (3) des systèmes d'interconnexion et (4) des produits et services spéciaux.



Dans un communiqué, Latecoere explique se focaliser sur sa montée en cadence opérationnelle, avec une croissance de 40% en 2022 et de 40% sur le premier semestre 2023.



Gary Cleaver, passé chez PWC et Arthur Andersen, a rejoint l'équipe en tant que directeur financier, tandis que Jean-Luc Vincent Franc, un ancien d'Airbus, a été nommé directeur des services d'information.



Cecilia Mattson, elle aussi passée par le géant européen de l'aviation, rejoindra l'équipe début 2024 pour occuper le poste de directrice de la transformation.



A noter que François Okon a rejoint le groupe en novembre 2023 en tant que directeur de l'excellence opérationnelle et de la qualité, Wolfgang Konrad ayant pour sa part rejoint la branche d'aérostructures Europe en tant que directeur des opérations Europe.



Cette refonte de l'équipe dirigeante intervient un peu plus d'une semaine après l'annonce d'une augmentation de capital de 108 millions d'euros réservée à son actionnaire principal, Searchlight Capital Partners.



Suite à ces annonces, le titre progressait de plus de 2% mercredi en fin de matinée à la Bourse de Paris. Il perd malgré tout plus de 96% depuis le début de l'année.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.