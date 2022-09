Latecoere : confirme ses perspectives pour l'exercice 2022

Latecoere annonce un chiffre d'affaires de 242,3 ME au 1er semestre 2022, en hausse de 61,2 ME, soit +33,8%. À taux de change et périmètre constants, la hausse est de +18,8 %.



' L'augmentation du chiffre d'affaires a bénéficié de la hausse des cadences de production, notamment pour les programmes A320 et Embraer, bien que le segment de marché long-courrier continue d'être en retrait et impacté par l'arrêt de la production du B787 qui s'est terminé en août 2022 ' indique le groupe.



L'EBITDA courant du premier semestre 2022 ressort à -6,9 ME, soit une amélioration notable de 16,1 ME par rapport au premier semestre 2021. Le résultat net du Groupe s'est élevé à -27,3 ME, contre -56,6 ME pour la période précédente.



Le Groupe confirme ses perspectives pour l'exercice 2022 en termes d'EBITDA courant et de Free cash-flow des opérations. Le groupe vise une croissance du chiffre d'affaires supérieure +20% en données publiées et une croissance organique (à taux de change et périmètre constants) se situant dans la partie haute de la fourchette comprise entre 15 et 19%, une amélioration significative de l'EBITDA courant proche de l'équilibre mais encore négatif en 2022.



' Lle Free-cash-flow opérationnel sera affecté par les coûts restants de la restructuration, l'augmentation du fonds de roulement dû à la croissance des ventes, et les investissements clés pour renforcer la position concurrentielle de Latecoere, y compris les opérations de M&A ' explique la direction.



