Latecoere : les discussions sur une éventuelle reconfiguration du capital progressent

Données financières EUR USD CA 2022 475 M 522 M - Résultat net 2022 -30,1 M -33,1 M - Dette nette 2022 117 M 128 M - PER 2022 -3,44x Rendement 2022 - Capitalisation 108 M 119 M - VE / CA 2022 0,47x VE / CA 2023 0,56x Nbr Employés 5 918 Flottant 25,1% Tendances analyse technique LATÉCOÈRE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Baissière Consensus Vente Achat Recommandation moyenne VENDRE Nombre d'Analystes 2 Dernier Cours de Clôture 0,20 € Objectif de cours Moyen 0,30 € Ecart / Objectif Moyen 48,5% Dirigeants et Administrateurs Thierry Mootz Chief Executive Officer Hilmar Leimbach Group Chief Financial Officer Pierre Gadonneix Chairman Serge Berenger Chief Innovation, Research & Technology Officer Laurence Dors-Meary Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) LATÉCOÈRE -38.41% 124 SAFRAN 18.77% 64 951 TRANSDIGM GROUP INC. 22.59% 41 996 HEICO CORPORATION 11.16% 20 560 HOWMET AEROSPACE INC. 14.08% 18 243 AECC AVIATION POWER CO.,LTD 3.50% 16 878