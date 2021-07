Latécoère progresse de 5,52% à 1,95 euro l’action sur la place de Paris, après avoir annoncé des mesures de recapitalisation d’un minimum de 292,5 millions d’euros. Ces mesures, qui visent à renforcer l’équipementier aéronautique, découlent de la signature d’un protocole de conciliation avec l’ensemble de ses créanciers et son actionnaire majoritaire, Searchlight Capital Partners.



Dans le détail, le spécialiste des aérostructures et des systèmes d'interconnexion projette de lancer une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant minimum de 162,5 millions d'euros entièrement garantie par son actionnaire de référence en vue d'assurer sa croissance organique et externe.



En parallèle, le protocole prévoit également l'obtention de nouveaux prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur d'un montant en principal de 130 millions d'euros, le rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et le report de la maturité des prêts contractés avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à 2027.



Cela doit permettre à Latécoère d'afficher une forte position de liquidité et d'achever le plan de transformation annoncé en 2020.



Malmené par la crise sanitaire, l'équipementier aéronautique a accusé l'an dernier une perte nette de 189,6 millions d'euros et une chute d'environ 41% de son chiffre d'affaires (sur une base organique) à 413,2 millions. Si l'année 2020 fut difficile pour le groupe, 2021 le sera également.



En mars dernier, Latécoère anticipait que son chiffre d'affaires serait inférieur de l'ordre de 25% par rapport à 2020 sur une base organique. La contribution annuelle de l'acquisition de Bombardier EWIS réduira l'impact en données publiées à environ -10%.



Pour sa part, l'Ebitda courant s'améliorera de 20% par rapport aux niveaux de l'exercice 2020, mais il restera probablement en territoire négatif. Enfin, le free cash-flow des opérations restera négatif, principalement en raison du déploiement du plan d'adaptation.