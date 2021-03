Latécoère : annonce ses résultats pour l'exercice 2020 16/03/2021 | 07:16 Envoyer par e-mail :

Des mesures déterminantes ont été prises pour atténuer les effets de la crise, préserver les liquidités et améliorer durablement l'efficacité opérationnelle.

L’année 2021 s’annonce encore difficile Regulatory News: Latécoère (Paris:LAT), partenaire de premier rang des grands constructeurs aéronautiques internationaux, annonce que son conseil d'administration sous la présidence de Pierre Gadonneix, réuni le 15 mars 2021, a adopté et autorisé la publication des comptes de Latécoère pour l'exercice clos le 31 décembre 2020. Philip Swash, directeur général du groupe, commente : « Au cours de l'année écoulée, notre entreprise, notre industrie et nos communautés ont été confrontées à l'une des plus importantes crises sanitaires de l'ère moderne. En tant qu'entreprise responsable, notre préoccupation première, dès le début de la pandémie, a été d’assurer la santé et la sécurité de nos employés. Nous avons pris des mesures immédiates pour déployer des protocoles sanitaires robustes sur tous nos sites, ce qui a permis jusqu'à présent d'atteindre des niveaux d'infection très inférieurs aux données régionales publiées partout où nous opérons. D'un point de vue financier, la Covid-19 a eu un impact très négatif sur notre performance 2020. Dans la mesure où nos principaux clients ont réduit, et dans certains cas suspendu la production d'avions, la demande de nos produits a considérablement diminué, ce qui a eu des conséquences évidentes sur notre activité et notre bilan. Il était donc nécessaire de prendre des mesures pour sécuriser la liquidité de l'entreprise en réduisant les dépenses, en préservant la trésorerie disponible et en levant de nouveaux financements. Dans le même temps, les mesures que nous avons prises pour nous permettre de sortir de la crise du Covid-19 plus forts et plus compétitifs restent fidèles à notre stratégie à long terme. Bien que cela nous ait conduits à prendre des décisions difficiles et à restructurer notre implantation industrielle mondiale, je suis particulièrement fier des équipes Latécoère qui ont amélioré de manière significative leurs performances opérationnelles en matière de sécurité, de qualité, de gestion du fonds de roulement et de livraison. Cela démontre que les capacités d’ingénierie et opérationnelles de notre entreprise restent robustes, résilientes et prêtes à accélérer tout rebond. Alors que les fondamentaux de nos activités sont prêts pour une reprise prochaine, la situation de l'aviation reste difficile à court terme et plusieurs de nos clients ont déjà indiqué que leur production d'avions resterait réduite en 2021. Par conséquent, nous nous attendons à ce que des conditions difficiles perdurent en 2021 et nous continuerons à prioriser l'utilisation de nos ressources financières en conséquence. » Faits marquants et résumé financier de l'année 2020 (Données auditées - en M€) 2019 S1 S2 2020 Chiffre d'affaires 713,1 231,9 181,3 413,2 Croissance en valeur 8,2% -37,6% -46,9% -42,1% Croissance à taux de change constant 7,0% -36,8% -44,8% -40,7% EBITDA courant * 47,6 (17,2) (25,4) (42,6) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires 6,7% -7,4% -14,0% -10,3% Résultat opérationnel courant 11,8 (34,0) (40,5) (74,5) Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires 1,7% -14,6% -22,3% -18,0% Éléments non courants (21,4) (34,6) (63,7) (98,3) Dépréciation d'actifs - (28,2) (11,9) (40,1) Autres éléments non courants (21,4) (6,4) (51,8) (58,2) Résultat opérationnel (9,6) (68,6) (104,2) (172,8) Coût de l’endettement financier net (5,3) (1,6) (2,3) (3,9) Autres produits et charges financiers (12,1) (11,7) 12,9 1,2 Résultat financier (17,4) (13,3) 10,6 (2,7) Impôts sur les bénéfices (5,9) (12,1) (2,0) (14,1) Résultat net (32,9) (94,0) (95,5) (189,6) Free cash-flow des opérations (27,3) (5,2) (17,3) (22,5) * L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements et dépréciations d'immobilisations corporelles et incorporelles et perte de valeur d'actifs. Le détail des éléments non courants est présenté dans les principes comptables du Groupe à partir des états financiers consolidés. La pandémie de Covid-19 a provoqué un effondrement du trafic aérien en 2020, conduisant les clients de Latécoère à réduire sensiblement leurs volumes de production. Les résultats financiers de Latécoère pour l'exercice 2020 en ont été fortement impactés. Poursuivant la tendance amorcée au T2 2020, la crise du Covid-19 a affecté négativement le second semestre de l'année, avec une baisse du chiffre d'affaires à 181,3 M€, contre 231,9 M€ au S1 2020. Le chiffre d’affaires pour l'ensemble de l'année s'est élevé à 413,2 M€, contre 713,1 M€ en 2019. Cela représente une baisse de -42,1% en données publiées (-40,7% sur une base organique). L'EBITDA courant de Latécoère pour l'exercice 2020 s'est élevé à -42,6 M€, soit une marge de -10% contre +6,7% en 2019. Les résultats de l'exercice ont été impactés par la réduction substantielle des volumes dans les deux branches du Groupe, l'activité du S2 étant considérablement inférieure à celle du S1 qui avait bénéficié de cadences de production élevées au T1. Le Groupe a compensé l'impact global de ces tendances sur ses marges en prenant des mesures rapides atténuant les effets de la crise. Il a notamment réduit ses effectifs à l'échelle mondiale, revu à la baisse ses programmes d'achat, réduit ses coûts fixes et recouru au chômage partiel dans les pays où cela était autorisé. Le résultat opérationnel courant de l'exercice 2020 s'élève à -74,5 M€, contre +11,8 M€ sur la même période de 2019. Les éléments non récurrents de -98,3 M€ résultent principalement des coûts de restructuration de -30,2 M€ en France et à l'étranger et d'une dépréciation de certains actifs de la division Aérostructures pour -40,1 M€. Des provisions sur stocks de 20,5 M€ ont également été comptabilisées sur les stocks de pièces à faible rotation (suite à la révision des cadences de production) et sur le programme Mitsubishi M90 à présent arrêté. Enfin, des coûts d’aménagement et de transferts industriels ainsi que des commissions liés à l'acquisition de l'activité EWIS de Bombardier ont été enregistrés pour 10,6 M€ au cours de l'année. Le résultat financier s'élève à -2,7 M€ pour l'exercice 2020, contre -17,4 M€ en 2019. Le résultat financier inclut le coût de la dette de -3,9 M€ et d’autres éléments financiers pour +1,2 M€. Le résultat net du groupe s'élève à -189,6 M€ contre -32,9 M€ en 2019, et ce y compris une charge d'impôts de 14,1 M€ dont 10,1 M€ d’impôts différés. Plan d'adaptation Latécoère a lancé en 2020 d'importants programmes de restructuration dans le cadre de sa stratégie d'optimisation de ses processus de fabrication et d’amélioration de sa compétitivité-coût. Ceux-ci ont été déployés avec l’objectif d'atténuer l'impact de la crise du Covid-19 à court terme et de bien positionner le Groupe lorsque la dynamique commerciale de l'industrie aéronautique reprendra. Le Groupe a réduit ses programmes d'achat de -43% et ses services de sous-traitance de -44%. Les coûts fixes ont diminué de -37% par rapport à 2019. Les dépenses d'investissement ont été réduites à 12,5 M€ contre 39,5 M€ un an plus tôt, hors le paiement de 22,3 M€ pour l'acquisition des activités EWIS de Bombardier effectué en décembre 2019. En 2020, le Groupe a réduit ses effectifs de 26% (1475 salariés), hors déploiement du plan de transformation français à venir en 2021. Latécoère a conclu les négociations avec les syndicats en France par un accord majoritaire qui permettra au Groupe d'adapter ses ressources aux besoins futurs de ses clients. Le Groupe a comptabilisé une charge non récurrente de -20 M€ au titre de ce plan social. Latécoère est convaincu que l'investissement dans de nouvelles technologies prometteuses sera un élément essentiel de sa croissance future et, à ce titre, a maintenu ses efforts de R&T en 2020 à 5,9 M€. Ces efforts de recherche seront maintenus en 2021 afin que Latécoère puisse continuer d’offrir au marché des technologies innovantes. Aérostructures Aérostructures

(Données auditées - en M€) 2019 S1 S2 2020 Chiffres d'affaires consolidé 411,4 123,5 105,0 228,4 Croissance à taux de change constant 5,8% -41,7% -44,5% -43,1% Chiffre d'affaires intersectoriel 18,1 11,1 11,5 22,6 Chiffre d'affaires 429,5 134,6 116,4 251,0 EBITDA courant * 26,8 (9,1) (14,4) (23,5) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires 6,2% -6,8% -12,3% -9,4% Résultat opérationnel courant 10,8 (17,7) (23,3) (41,0) Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires 2,5% -13,1% -20,0% -16,3% * L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements et dépréciations d'immobilisations corporelles et incorporelles et perte de valeur d'actifs. Le détail des éléments non courants est présenté dans les principes comptables du Groupe à partir des états financiers consolidés. Le chiffre d'affaires de la division Aérostructures de Latécoère a diminué de -43 % à taux de change constant, passant de 411,4 M€ en 2019 à 228,4 M€, en raison de la réduction des cadences de production faisant écho au ralentissement de la production de nos clients. La comparaison du chiffre d'affaires de la division Aérostructures d'une année sur l'autre est également affectée par des cadences de production plus élevés au T1 2019, la division ayant internalisé la production de pièces primaires après la défaillance d'un fournisseur. L'EBITDA courant de la division s'est élevé à -23,5 M€, contre +26,8 M€ pour l'exercice 2019, la baisse des cadences de production étant partiellement compensée par une réduction des coûts d'exploitation en réponse au Covid-19. L'EBITDA courant a également été négativement affecté par un taux de couverture réalisé EUR / USD à 1,22 contre 1,17 en 2019. Systèmes d’interconnexion Systèmes d’interconnexion

(Données auditées - en M€) 2019 S1 H2 2020 Chiffres d'affaires consolidé 301,7 108,5 76,4 184,8 Croissance à taux de change constant 8,5% -30,2% -45,2% -37,5% Chiffre d'affaires intersectoriel 1,7 0,5 0,7 1,2 Chiffre d'affaires 303,4 108,9 77,1 186,0 EBITDA courant * 20,8 (8,2) (11,0) (19,2) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires 6,8% -7,5% -14,3% -10,3% Résultat opérationnel courant 1,1 (16,4) (17,2) (33,6) Marge opérationnelle courante sur chiffre d'affaires 0,3% -15,0% -22,3% -18,0% * L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant les amortissements et dépréciations d'immobilisations corporelles et incorporelles et perte de valeur d'actifs. Le détail des éléments non courants est présenté dans les principes comptables du Groupe à partir des états financiers consolidés. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 de la division Systèmes d'interconnexion a diminué de -37,5 % sur une base organique pour atteindre 184,8 M€, contre 301,7 M€ en 2019. De même, la division a vu son chiffre d'affaires diminuer avec la forte révision à la baisse des cadences de production des clients, conjuguée à une réduction de ses activités de développement notamment avec l'arrêt du programme Mitsubishi M90. L'EBITDA courant de la division Systèmes d'interconnexion s'est élevé à -19,2 M€, contre +20,8 M€ pour l'exercice 2019. Comme pour la division Aérostructures, l'EBITDA courant a été affecté par la baisse de la production, la réduction des activités de développement et un taux de couverture EUR/USD défavorable par rapport à 2019 (1,22 contre 1,17 en 2019). Après des retards liés à la crise sanitaire au Mexique et en France, le Groupe a finalisé l'acquisition des activités de systèmes d’interconnexion et de câblage électrique de Bombardier en février 2021. Comme indiqué précédemment, Latécoère attend de cette acquisition qu'elle renforce et diversifie son développement commercial sur de nouvelles plateformes et sur le marché nord-américain. Cette activité devrait contribuer positivement à l'EBITDA courant de la division en 2021. Free Cash-Flow des opérations et dette nette Le Free Cash-Flow des opérations sur la période s'élève à -22,5 M€ (contre -27,3 M€ pour 2019), dont -20 M€ sont liés à des éléments non récurrents. Le Groupe a pris des mesures fortes pour améliorer son besoin en fonds de roulement en adhérant à une facilité d'affacturage sans recours proposée par un client et en réduisant le niveau de ses stocks à 115,1 M€ contre 179,8 M€ en 2019. Au cours de l'année, le Groupe a annoncé qu'il avait conclu de nouveaux accords de prêt pour un montant de 123 M€ afin de sécuriser des liquidités suffisantes pour déployer son plan de transformation et assurer sa compétitivité et sa croissance à long terme. Les prêts sont constitués de 88 M€ de Prêt Garanti par l'État (PGE) et de 35 M€ de prêt d'actionnaire contracté auprès d’une entité appartenant à Searchlight Capital Partners. En conséquence, la dette nette a augmenté à 147,6 M€, contre 115,8 M€ à la fin de 2019, avec une importante trésorerie disponible fin 2020 à 77,6 M€, contre 33,8 M€ fin 2019. Perspectives pour l'exercice 2021 Alors que le calendrier de reprise du trafic aérien demeure incertain du fait des impacts de la crise Covid-19, Latécoère prévoit que 2021 sera une année difficile, avec des cadences de production des avionneurs probablement encore atones. En conséquence, le Groupe anticipe que : Son chiffre d'affaires sera inférieur de l’ordre de 25 % par rapport à 2020 sur une base organique. La contribution annuelle de l'acquisition de Bombardier EWIS réduira l'impact en données publiées à environ -10%.

L'EBITDA courant s'améliorera de 20% par rapport aux niveaux de l'exercice 2020, démontrant les solides fondamentaux de l'entreprise alors qu'elle achève son plan d'adaptation ; cependant, celui-ci restera probablement en territoire négatif.

Le Free Cash-Flow des opérations restera négatif, principalement en raison du déploiement du plan d'adaptation. A propos de Latécoère Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités: Aérostructures (55 % du CA): tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’Interconnexion (45 % du CA): câblage, meubles électriques et équipements embarqués. Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4169 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036 € divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP Glossaire Croissance à taux de change constants Le Groupe mesure la croissance de son chiffre d’affaires sans tenir compte de l’incidence du taux de change EUR/USD pour faciliter la compréhension de l’évolution du chiffre d’affaires de ses activités. L’incidence de change est neutralisée en appliquant un taux de change EUR/USD constant sur les périodes concernées. Croissance organique La croissance organique est obtenue en neutralisant l’incidence du taux de change EUR/USD (utilisation d’un taux de change constant sur les périodes concernées) et en appliquant un périmètre d’activité constant. Le périmètre constant est obtenu: En éliminant le chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période,

En intégrant sur la période précédente, le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés acquises au cours de la période précédente,

En éliminant le chiffre d’affaires des sociétés cédées lors des périodes concernées. Résultat opérationnel courant Afin de mieux refléter les performances opérationnelles courantes, le Groupe utilise un sous-total nommé «résultat opérationnel courant» qui exclut du résultat opérationnel les éléments (charges ou produits) non courants qui, par nature, ont un degré de prévisibilité insuffisant, compte tenu de leur caractère inhabituel, anormal ou peu fréquent et qui sont présentés en autres produits et autres charges. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. EBITDA L’EBITDA correspond au résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’actifs. EBITDA courant L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’actifs. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Free cash-flow des opérations Le free cash-flow des opérations correspond au flux net de trésorerie provenant des activités opérationnelles et des activités d’investissement après neutralisation de l’impôt payé. Free cash-flow courant des opérations Le free cash-flow courant des opérations correspond au cash-flow des opérations en excluant les éléments non courants liés aux activités opérationnelles et aux activités d’investissements. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Dette nette La dette nette comprend les emprunts et dettes financières long terme, les emprunts et concours bancaires (part à moins d’un an) qui incluent la dette d’affacturage, les découverts bancaires sous déduction de la trésorerie et équivalent de trésorerie. La dette nette inclut également la dette financière des contrats de location financement. Carnet de commandes Le carnet de commandes correspond à l’en-cours de commandes fermes communiquées par les donneurs d’ordres et non encore constatés en chiffre d’affaires. Compte de résultat simplifié En milliers d'euros 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Chiffre d’affaires 413 232 713 098 Autres produits de l’activité 497 526 Production stockée -24 426 -15 315 Achats consommés et charges externes -263 544 -459 211 Charges de personnel -158 200 -203 885 Impôts et taxes -5 940 -8 902 Dotations aux amortissements et pertes de valeur -31 879 -35 796 Dotations nettes aux provisions d’exploitation -12 246 829 Dotations nettes aux actifs circulants 155 3 614 Autres produits 13 486 20 306 Autres charges -5 615 -3 431 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -74 478 11 833 Résultat opérationnel / chiffre d’affaires -18,02% 1,66% Autres produits et charges opérationnels non courants -98 304 -21 426 RESULTAT OPERATIONNEL -172 783 -9 593 Coût de l’endettement financier net -3 854 -5 261 Gains et pertes de change -13 470 -3 567 Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés 16 240 -7 623 Autres produits et charges financières -1 574 -928 RESULTAT FINANCIER -2 657 -17 380 Impôts sur les bénéfices -14 127 -5 892 Résultat net des activités poursuivies -189 566 -32 864 Résultat net des activités non poursuivies 0 0 RESULTAT NET -189 566 -32 864 • dont attribuable aux propriétaires de la société mère -189 566 -32 864 • dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 RESULTAT (part Groupe) NET PAR ACTION • résultat de base -2,00 -0,35 • résultat dilué -2,00 -0,34 Bilan ACTIF En milliers d'euros 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Actifs incorporels 56 022 77 799 Actifs corporels 154 155 173 043 Autres actifs financiers 4 291 3 698 Impôts différés 684 10 279 Instruments financiers dérivés 0 1 020 Autres actifs long terme 129 168 TOTAL ACTIF NON COURANT 215 282 266 007 Stocks et en-cours 115 122 179 757 Clients et autres débiteurs 65 269 157 839 Créances d’impôt 11 509 16 003 Instruments financiers dérivés 3 347 1 897 Autres actifs courants 1 816 2 232 Trésorerie et équivalents de trésorerie 77 614 33 790 TOTAL ACTIF COURANT 274 676 391 518 TOTAL ACTIF 489 957 657 525 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES En milliers d'euros 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Capital 189 637 189 637 Primes liées au capital 213 658 213 658 Actions propres -455 -1 842 Autres réserves -177 595 -147 486 Instruments dérivés de couvertures de flux de trésorerie futurs 509 -21 883 Résultat de la période -189 566 -32 864 CAPITAL EMIS ET RESERVES ATTRIBUABLES AUX PROPRIETAIRES DE LA SOCIETE MERE 36 188 199 220 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 0 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES 36 188 199 220 Emprunts et dettes financières 215 546 98 190 Avances remboursables 22 359 22 824 Engagements envers le personnel 17 770 20 400 Provisions non courantes 26 445 8 876 Impôts différés 29 12 Instruments financiers dérivés 0 8 205 Autres passifs non courants 3 650 4 638 TOTAL PASSIF NON COURANT 285 799 163 146 Emprunts et concours bancaires 9 707 51 366 Avances remboursables 2 254 2 634 Provisions courantes 18 096 1 997 Fournisseurs et autres créditeurs 89 480 146 292 Impôt exigible 2 745 1 918 Passifs sur contrats 38 982 43 609 Autres passifs courants 3 844 4 055 Instruments financiers dérivés 2 863 43 288 TOTAL PASSIF COURANT 167 970 295 159 TOTAL DES PASSIFS 453 769 458 305 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 489 957 657 525 Tableau des flux de trésorerie En milliers d'euros 31 déc. 2020 31 déc. 2019 Résultat net de la période -189 566 -32 864 Ajustement pour : Amortissements et provisions 85 126 34 578 Elimination des profits / pertes de réévaluation (juste valeur) -16 240 7 623 (Plus)/moins values sur cessions d'actifs 116 -1 342 Autres éléments sans impact de trésorerie 1 445 1 528 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT -119 119 9 522 Charge d’impôts 14 127 5 892 Coût de l’endettement financier 3 854 5 265 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER ET IMPÔT -101 139 20 679 Variation des stocks nets de provisions 57 799 757 Variation des clients et autres débiteurs nets de provisions 93 490 39 781 Variation des fournisseurs et autres créditeurs -60 098 -32 329 Impôt payé -2 628 -5 707 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -12 575 23 182 Incidence des variations de périmètre 51 378 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (dont variation des fournisseurs d'immobilisations) -12 687 -58 714 Variation des prêts et avances consentis -583 -215 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 669 2 344 Dividendes reçus 3 4 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT -12 547 -56 203 Augmentation de capital 0 -1 203 Acquisitions ou cessions d’actions propres 1 388 -3 429 Emission d’emprunts 124 362 10 000 Remboursement des dettes sur obligations locatives -5 817 -5 082 Intérêts financiers versés -3 761 -5 563 Flux liés aux avances remboursables -846 -1 448 Autres flux liés aux opérations de financement -45 516 -34 343 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 69 809 -41 068 +/- incidence des variations de change -860 -253 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 43 827 -74 342 Trésorerie et équivalents de trésorerie d’ouverture 33 762 108 103 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 77 589 33 762 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210315005842/fr/

