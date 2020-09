Latécoère : publie ses résultats du premier semestre 2020 0 17/09/2020 | 07:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Baisses du chiffre d’affaires du Groupe et de l'EBITDA courant, principalement dues à l'impact négatif de la Covid-19 sur les taux de production de nos clients

Mesures rapides et proactives prises pour réduire les coûts d'exploitation et préserver les liquidités du Groupe

Persistance des tendances négatives concernant le chiffre d’affaires au cours du second semestre 2020, partiellement compensées par des améliorations de l'efficacité opérationnelle Regulatory News: Latécoère (Paris:LAT), partenaire de « rang 1 » des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, a annoncé aujourd'hui que son Conseil d'Administration, sous la Présidence de Pierre Gadonneix, lors de sa réunion du 16 septembre 2020, a adopté et autorisé la publication des résultats financiers du Groupe pour le semestre clos le 30 juin 20201. Philip Swash, Directeur Général du Groupe, a déclaré : « Les résultats de Latécoère pour le 1er semestre 2020 sont cohérents avec les difficultés qui touchent l'ensemble de l'industrie aéronautique. La crise de la Covid-19 a conduit un certain nombre de nos principaux clients à réduire la production d'avions, ce qui a freiné les tendances de croissance du chiffre d'affaires que connaissaient nos divisions Aérostructures et Systèmes d’Interconnexion dans la période « pré-Covid ». Nous prévoyons des taux de production inférieurs à la normale pour le reste de l'année, ce qui aura un impact négatif sur nos revenus pour l'ensemble de l'année 2020 ». « Les facteurs exogènes qui affectent notre activité ne pouvant être contrôlés, nous avons pris depuis mars une série de mesures de prudence pour réduire les coûts d'exploitation et renforcer nos liquidités. Nous avons réduit les dépenses d'investissement et continuerons à prendre des mesures pour que notre base de coûts soit alignée sur notre environnement d'exploitation, tout en préservant nos compétences opérationnelles et d’ingéniérie. Pendant cette période difficile, nous avons mis en place dans toutes nos implantations des mesures sanitaires étendues pour protéger la santé de nos employés. Nous avons également fait tout notre possible pour rester en permanence au plus proche de nos clients et avons la conviction d’être bien positionnés pour retrouver rapidement l'élan positif que nous connaissions avant le début de la crise de la Covid-19.». Un examen limité des états financiers a été effectué par les commissaires aux comptes.1 Points clés du premier semestre 2019 et résumé financier (Examen limité – en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires 231,9 371,7 Croissance en valeur - 37,6% 15,9% Croissance à taux de change constants - 36,8% 13,1% EBITDA courant* - 17,2 28,1 Marge d’EBITDA courante sur chiffre d’affaires* - 7,4% 7,6% Résultat opérationnel courant - 34,0 10,8 Marge opérationnelle courante sur chiffre d’affaires - 14,6% 2,9% Eléments non récurrents - 34,6 - 7,9 Dépréciation des actifs - 28,2 - Résultat opérationnel - 68,6 2,9 Coût de l’endettement financier net - 1,6 - 2,7 Autres résultats financiers - 11,7 - 5,2 Résultat financier - 13,3 - 7,9 Impôts sur les bénéfices - 12,1 - 1,0 Résultat net - 94,0 - 5,9 Free cash flow des opérations - 5,2 - 46,3 * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Les résultats financiers semestriels de Latécoère pour 2020 reflètent la baisse générale des taux de production dans l'ensemble du secteur aéronautique. Comme indiqué précédemment, la crise a eu un impact très fort sur le deuxième trimestre avec une baisse du chiffre d'affaires de 56,8 % à taux de change constant pour ce seul trimestre. Globalement, au premier semestre 2020, le chiffre d'affaires du Groupe a diminué de 37,6 % à 231,9 millions d’euros à taux de change constants, ou de 36,8 % en données publiées, tous les secteurs d'activité étant touchés. L'EBITDA courant de Latécoère au premier semestre 2020 s'est élevé à - 17,2 millions d’euros, soit une marge de - 7,4 %. Le résultat d’exploitation courant de Latécoère au premier semestre 2020 s'est élevé à - 34 millions d’euros, contre 10,8 millions d’euros pour la même période en 2019. Le résultat financier net de Latécoère s'est élevé à - 13,3 millions d’euros au premier semestre 2020 contre - 7,9 millions d’euros au premier semestre 2019. La perte financière comprend des pertes de change pour 9,8 millions d’euros et un coût de la dette limité, à seulement - 1,6 millions d’euros. Le résultat net du Groupe s'est élevé à - 94 millions d’euros. L'anticipation d'une lente reprise du trafic aérien et les effets d'entraînement sur l'industrie aéronautique ont conduit le Groupe à déprécier certains actifs de la division Aérostructures pour 28,2 millions d’euros et à amortir les actifs d’impôts différés restants encore comptabilisés au bilan pour 10,1 millions d’euros. En raison des fortes mesures prises pour atténuer les effets de la crise sur les liquidités de Latécoère, le free cash flow des opérations sur la période s’est élevé à - 5,2 millions d’euros contre - 46,3 millions d’euros il y a un an. La dette nette est restée relativement stable à 124 millions d’euros, en incluant les prêts garanti par l'État (PGE) de 60 millions d’euros annoncés avec les résultats du premier trimestre 2020, contre 115,8 millions d’euros fin 2019, avec une forte position de trésorerie de 44,5 millions d’euros (contre 33,8 millions d’euros fin 2019). Plan d'adaptation Le Groupe a pris des mesures rapides pour atténuer les effets de la crise de la Covid-19, notamment en réduisant de 35 % ses effectifs à l'étranger en 2020. En conséquence, le Groupe a comptabilisé des coûts de restructuration non récurrents d'un montant total de 1,6 million d'euros pour la période et prévoit des coûts non récurrents supplémentaires au second semestre, lorsqu'il achèvera la restructuration de ses activités hors de France. Les programmes d'achat ont également été réduits pour tenir compte de la baisse de l'activité, en diminuant de plus de 40 % les dépenses de matières premières, de fournitures et de sous-traitance. Les en-cours de production et les stocks se sont ainsi stabilisés sur la période à 176,3 millions d'euros contre 179,8 millions d'euros fin 2019. Le fonds de roulement s'est également fortement amélioré, passant de 208,6 millions d'euros en décembre 2019 à 176,5 millions d'euros à la fin juin. Les dépenses d'investissement ont été réduites de 60 %, passant de 16,2 millions d'euros au premier semestre 2019 à 6,4 millions d'euros au premier semestre 2020. Malgré la crise, le Groupe entend continuer à investir dans son avenir et maintiendra ses efforts de R&T en 2020 à un niveau de 5,5 millions d'euros, similaire à celui de 2019. La baisse de 14 % des dépenses de R&T observée au premier semestre 2020, à 2,5 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019 (2,9 millions d'euros), est en grande partie due à l'échelonnement des dépenses de certains programmes. Aérostructures Le chiffre d'affaires de la division Aérostructures de Latécoère a diminué de 41,7% à taux de change constant, soit - 42,7% en données publiées pour le premier semestre 2020. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 123,5 millions d'euros contre 215,3 millions d'euros pour la même période en 2019, en grande partie en raison d'une réduction des cadences de production de 70 millions d'euros au cours du seul deuxième trimestre, suite à l'arrêt temporaire de la production de nos clients. La comparaison des revenus de la division Aérostructures d'une année sur l'autre est également affectée par des taux de production plus élevés au premier trimestre 2019, Latécoère ayant internalisé la production de pièces primaires après la défaillance d'un fournisseur. L'EBITDA courant de la division s'élève à - 9,1 millions d’euros contre 16,2 millions d’euros au premier semestre 2019, la baisse des taux de production étant partiellement compensée par une réduction des coûts d'exploitation en réponse à la crise du Covid-19. Aérostructures (Examen limité – en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires consolidé 123,5 215,3 Croissance à taux de change constants - 41,7% 14,5% Chiffre d’affaires intersectoriel 11,1 8,9 Chiffre d’affaires 134,6 224,2 EBITDA courant * - 9,1 16,2 Marge d’EBITDA courante sur CA* - 6,8% 7,2% Résultat opérationnel courant - 17,7 8,7 Marge opérationnelle courante sur CA - 13,1% 3,9% * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Systèmes d'interconnexion Le chiffre d'affaires de la division Systèmes d'Interconnexion de 108,5 millions d'euros affiche une baisse de 30,2% à taux de change constant et de 30,7 % en données publiées, par rapport aux 156,4 millions d'euros du premier semestre 2019. Conformément à la pression commerciale qui affecte le secteur, environ 35 millions d'euros de cette baisse sont attribuables à la diminution des cadences de production, aggravée par la baisse des activités de développement du programme SpaceJet M90 de Mitsubishi Aircraft, constatée au premier trimestre, ainsi qu'à une baisse des activités de Montage et de Services. L'EBITDA courant de la division Systèmes d'Interconnexion atteint - 8,2 millions d'euros, contre 11,9 millions d'euros au premier semestre 2019, affecté de la même manière par la baisse des cadences de production. En raison de la crise sanitaire au Mexique et en France, la clôture de l'acquisition des activités de Bombardier Interconnection Systems a été retardée et devrait avoir lieu au cours du dernier trimestre de l'année. Dans un contexte dégradé, cette acquisition est essentielle pour aider le Groupe à renforcer et à diversifier son développement commercial sur de nouvelles plateformes et sur le marché nord-américain. Systèmes d’Interconnexion (Examen limité – en millions d’euros) S1 2020 S1 2019 Chiffre d’affaires consolidé 108,5 156,4 Croissance à taux de change constants - 30,2% 11,3% Chiffre d’affaires intersectoriel 0,5 1,0 Chiffre d’affaires 108,9 157,4 EBITDA courant * - 8,2 11,9 Marge d’EBITDA courante sur CA - 7,5% 7,5% Résultat opérationnel courant - 16,4 2,1 Marge opérationnelle courante sur CA - 15,0% 1,3% * L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Perspectives pour l'année fiscale 2020 Latécoère ne prévoit pas d'amélioration des conditions du marché au cours du second semestre 2020 car une grande incertitude demeure quant à la durée et à l'intensité de la pandémie de la Covid-19 et à son impact sur le secteur de l'aéronautique commercial. En conséquence, le Groupe s'attend à ce que le chiffre d’affaires de l'exercice 2020 diminue d'environ 40 % par rapport à celui de l'exercice 2019. Au second semestre, Latécoère continuera à déployer les mesures d'adaptation nécessaires pour ajuster son activité à la lente reprise du trafic aérien attendue dans les années à venir. Latécoère ne prévoit pas de publier son chiffre d’affaires au troisième trimestre et réévalue l'opportunité de maintenir une déclaration trimestrielle de son chiffre d’affaires de façon permanente. À propos de Latécoère Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier et Mitsubishi Aircraft), Latécoère intervient dans tous les segments de l’aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires), dans deux domaines d’activités : Aérostructures Industrie (58 % du CA) : tronçons de fuselage et portes.

Systèmes d’Interconnexion (42 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués. Le Groupe employait au 31 décembre 2019, 5 187 personnes dans 13 pays différents. Latécoère, société anonyme au capital de 189 637 036 € divisé en 94 818 518 actions d’un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP Annexes – Table des matières Glossaire Compte de résultat Bilan Tableau des flux de trésorerie Glossaire Croissance à taux de change constant Le Groupe mesure la croissance de son chiffre d'affaires hors impact de la devise EUR/USD pour aider à comprendre l'évolution de son chiffre d'affaires. L'impact du taux de change est compensé par l'application d'un taux de change EUR/USD constant pour les périodes concernées. Croissance organique La croissance organique exclut les effets de change EUR/USD (en appliquant un taux de change constant pour les périodes considérées) et en appliquant une structure de Groupe constante. La structure constante du Groupe est obtenue par : L'élimination du chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période,

Le rajout à la période précédente du chiffre d'affaires annuel des sociétés acquises au cours de la période précédente,

L'élimination du chiffre d’affaires des entreprises vendues pendant la période en cours ou une période comparable. Résultat d’exploitation courant Afin de mieux refléter la performance économique actuelle, le Groupe utilise un sous-total appelé "résultat d’exploitation courant" qui exclut du résultat opérationnel les éléments non récurrents (produits ou charges) qui sont par nature difficiles à prévoir en raison de leur caractère inhabituel, irrégulier ou non récurrent. Le détail des éléments non récurrents est présenté dans les principes comptables du Groupe à partir des états financiers de consolidation. EBITDA L'EBITDA correspond au résultat d'exploitation avant amortissements et pertes de valeur. EBITDA courant L’EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant amortissements, dépréciations et pertes de valeur d’immobilisations corporelles et incorporelles courants. Le détail des éléments opérationnels non courants est présenté dans les principes comptables des comptes consolidés du Groupe. Flux de trésorerie disponible Le flux de trésorerie disponible opérationnel correspond au flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation et des activités d'investissement, à l'exclusion de l'impôt sur le revenu payé. Flux de trésorerie disponible d'exploitation courant Le flux de trésorerie disponible d’exploitation courant correspond au flux de trésorerie opérationnel hors éléments non récurrents des activités opérationnelles et des activités d'investissement. Le détail des éléments non récurrents est présenté dans les principes comptables du Groupe à partir des états financiers consolidés. Dette nette L'endettement net correspond aux prêts et emprunts bancaires (à plus d'un an) et aux prêts et emprunts bancaires (à moins d'un an) qui comprennent l'affacturage et les découverts bancaires moins la trésorerie et les équivalents de trésorerie. L'endettement net comprend également les dettes financières des contrats de location-financement. Carnet de commandes Le carnet de commandes correspond aux commandes fermes publiées par les OEM (équipementiers) et ne sont pas encore comptabilisées dans le chiffre d'affaires. Compte de résultat En milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 231 917 371 736 Autres produits de l'activité 306 305 Production stockée -6 751 5 255 Achats consommés et charges externes -148 475 -250 964 Charges de personnel -94 285 -105 730 Impôts et taxes -3 927 -5 926 Dotations aux amortissements et pertes de valeur -16 727 -17 298 Dotations nettes aux provisions d'exploitation 870 711 Dépréciations des actifs circulants -4 519 4 712 Autres produits 539 8 952 Autres charges -2 915 -939 RESULTAT OPERATIONNEL COURANT -33 967 10 814 Autres produits et charges opérationnels non courants -34 627 - 7 869 RESULTAT OPERATIONNEL -68 594 2 945 Coût de l’endettement financier net -1 599 -2 667 Gains et pertes de change -9 830 -1 298 Gains et pertes latents sur instruments financiers dérivés -755 - 3 876 Autres produits et charges financières -1 111 -48 RESULTAT FINANCIER -13 295 -7 890 Impôt sur les bénéfices -12 128 -968 RESULTAT NET -94 016 -5 913 dont attribuable aux propriétaires de la société mère -94 016 -5 913 dont attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 0 0 Bilan ACTIF En milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Actifs incorporels 72 256 77 799 Actifs corporels 135 482 173 043 Autres actifs financiers 3 499 3 698 Impôts différés 226 10 279 Instruments financiers dérivés 391 1 020 Autres actifs long terme 215 168 TOTAL ACTIF NON COURANT 212 069 266 007 Stocks et en-cours 176 312 179 757 Clients et autres débiteurs 86 397 157 839 Créances d’impôt 15 972 16 003 Instruments financiers dérivés 2 519 1 897 Autres actifs courants 2 745 2 232 Trésorerie et équivalents de trésorerie 44 451 33 790 TOTAL ACTIF COURANT 328 396 391 518 TOTAL ACTIF 540 465 657 525 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES En milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Capital 189 637 189 637 Primes liées au capital 213 658 213 658 Actions propres -547 -1 842 Autres réserves -187 290 -147 486 Instruments dérivés de couvertures de flux de trésorerie futurs -21 567 -21 883 Résultat de la période -94 016 -32 864 CAPITAL EMIS ET RESERVES ATTRIBUABLES AUX PROPRIETAIRES DE PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTROLE 99 874 199 220 0 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES 99 874 199 220 Emprunts et dettes financières 100 904 98 190 Avances remboursables 22 285 22 824 Engagements envers le personnel 21 347 20 400 Provisions non courantes 7 432 8 876 Impôts différés 23 12 Instruments financiers dérivés 1 500 8 205 Autres passifs non courants 2 298 4 638 TOTAL PASSIF NON COURANT 155 790 163 146 Emprunts et concours bancaires 67 583 51 366 Avances remboursables 2 580 2 634 Provisions courantes 3 619 1 997 Fournisseurs et autres créditeurs 116 095 146 292 Impôt exigible 1 666 1 918 Passifs sur contrats 41 254 43 609 Autres passifs courants 2 314 4 055 Instruments financiers dérivés 49 691 43 288 TOTAL PASSIF COURANT 284 801 295 159 TOTAL DES PASSIFS 440 591 458 305 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 540 465 657 525 Tableau des flux de trésorerie En milliers d'euros 30 juin 2020 30 juin 2019 Résultat net de la période -94 016 -5 913 Ajustement pour : Amortissements et provisions 46 445 16 362 Éliminations des profits/pertes de réévaluation (juste valeur) 755 3 876 (Plus)/moins values sur cessions d’actifs 71 -81 Autres éléments sans impact de trésorerie 1 874 667 CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT APRÈS COÛT DE L’ENDETTEMENT FINANCIER NET ET IMPÔT -44 871 14 911 Charge d’impôts 12 128 968 Cout de l’endettement financier 1 593 2 669 CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT AVANT LE COÛT DE L’ENDETEEMENT FINANCIER ET IMPÔT -31 150 18 548 Variation des stocks nets de provisions -3 841 -10 150 Variation des clients et autres débiteurs de provisions 69 795 -35 642 Variation des fournisseurs et autres créditeurs -33 759 -2 939 Impôt payé -1 248 -4 025 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPÉRATIONNELLES -23 -34 208 Incidence des variations de périmètre 0 113 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (dont variation des fournisseurs d’immobilisations) -6 494 -16 251 Acquisition d’actifs financiers 0 0 Variation des prêts et avances consentis 57 -91 Cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 1 84 Dividendes reçus 0 3 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT -6 436 - 16 142 Augmentation de capital 0 0 Acquisitions ou cessions d’actions propres 1296 -4 676 Émission d’emprunts 60 000 10 000 Remboursement d’emprunts 0 0 Remboursement des dettes sur obligations locatives -2 816 -1 503 Intérêts financiers versés -1 448 -2 605 Dividendes payés 0 0 Flux liés aux avances remboursables -594 -803 Autres flux liés aux avances remboursables -38 538 -72 TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 17 900 341 +/- incidence des variations de change -777 103 VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 10 664 -49 906 Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200916006012/fr/

© Business Wire 2020 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur LATÉCOÈRE 08:20 Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse 08:19 EN DIRECT DES MARCHES : Unibail, LVMH, EssilorLuxottica, Alstom, Spotify, Sony, .. 07:47 LATÉCOÈRE : creusement des pertes semestrielles CF 07:02 LATÉCOÈRE : publie ses résultats du premier semestre 2020 BU 16/09 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 17 septembre 2020 AO 16/09 LATECOERE : Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 17 septembre 2020 AO 14/09 Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 14 septembre 2020 AO 10/09 Interview de Matthias Desmarais, Responsable de la recherche 05/08 LATECOERE : plus forte hausse du marché SRD à la clôture du mercredi 5 août 2019.. AO 31/07 LATÉCOÈRE : Déclaration mensuelle des droits de vote CO Recommandations des analystes sur LATÉCOÈRE 11/03 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : AXA, L'Oréal, Sanofi, Eurofins, Carmat, Ferrari, Gebe.. 11/03 LATÉCOÈRE : Oddo BHF reste neutre CF 03/02 AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : BNP Paribas, Edenred, Sodexo, Engie, EDF, Solocal, Id..