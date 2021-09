Latécoère a été retenu par la start-up Heart Aerospace pour réaliser les études amont du programme de l’ES-19, l'avion régional 19 places tout électrique, pour toutes les portes. L’ES-19 devrait être mis en service à horizon 2026. Latécoère sera en charge de la conception de l’ensemble des portes de l’ES-19 : porte passager, porte de secours, et porte de soute à bagage. Issue d’un programme de recherche gouvernemental, la start-up suédoise développe l’ES-19, un avion régional électrique pour les vols régionaux de courte distance.



La récente augmentation de capital de 35 millions de dollars et les commandes sous condition de 200 appareils par United Airlines et Mesa Airlines permettent à Heart Aerospace d'envisager une mise en service en 2026.



" Avec ce nouveau contrat 'design and engineering', nous continuons à démontrer notre expertise unique et à confirmer notre position de leader sur les portes ", s'est réjoui Greg Huttner, le directeur général de la division Aérostructures de Latécoère.



Cette première phase de conception " design and engineering " devrait durer 18 mois. Les équipes de Latécoère travailleront depuis le siège du groupe à Toulouse ainsi que chez le client à Göteberg en Suède. Heart Aerospace vise une mise sur le marché de l'ES-19 en 2026 après obtention des certifications nécessaires auprès des autorités compétentes aux États-Unis et en Europe.