Latécoère : travaille à deux acquisitions en Amérique du Nord

Pour renforcer son activité afin de créer de la valeur pour les actionnaires sur le long terme, Latécoère poursuit l’avancée de discussions avec plusieurs cibles potentielles, qui, en cas de succès, auraient un impact significatif sur le groupe combiné.



En particulier, après achèvement de ses due diligences techniques, Latécoère a soumis deux lettres d'offre juridiquement non contraignantes en vue d'acquérir 100% de deux sociétés distinctes, toutes deux basées en Amérique du Nord, actives dans les solutions d'Aérostructures et qui, au total, ont généré un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros en 2021.



L'une de ces offres, relative à la plus importante des deux sociétés cibles, a été approuvée par chacun des conseils d'administration de Latécoère et de la cible en vue du rapprochement envisagé et les parties sont entrées ce jour en négociations exclusives jusqu'au 29 avril 2022 pour parvenir à la finalisation d'une documentation juridique définitive.



La seconde offre est en cours d'examen par le conseil d'administration de la plus petite des deux cibles et reste notamment soumise à l'approbation du conseil d'administration de Latécoère ainsi qu'à la finalisation de la documentation définitive relative à l'opération.



Dans le cas où ces opérations se concrétiseraient, elles nécessiteraient un investissement total maximal en numéraire d'environ 95 millions d'euros (réparti sur une base d'environ 70/30 si les deux opérations étaient réalisées), qui serait entièrement financé par le produit de l'augmentation de capital d'août 2021.



La réalisation de ces opérations devrait auquel cas intervenir dans les 12 prochains mois. Il n'y a cependant aucune certitude que ces projets d'acquisition aboutissent à ce stade.