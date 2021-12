Latécoère : une acquisition en Espagne

Latécoère a annoncé lundi soir avoir conclu avec American Industrial Acquisition Corporation un accord définitif portant sur l'acquisition de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (MADES). Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Cette acquisition est la troisième opération de croissance externe depuis l’augmentation de capital réalisée au mois d’août.



MADES est une société de fabrication de produits électroniques (EMS) spécialisé dans les cartes de circuits imprimés (PCB) pour des applications de haute fiabilité sur les marchés de la défense (environ 80% des ventes), de l'aviation commerciale et de l'industrie (environ 20% des ventes). MADES opère à partir d'un site à Malaga (Espagne) et emploie environ 100 personnes hautement qualifiées.



Latécoère dit qu'il communiquera de plus amples informations au marché lors de la clôture de la transaction, qui est soumise à un certain nombre d'autorisations commerciales et réglementaires préalables, notamment l'approbation du Conseil des ministres espagnol, conformément à la réglementation sur les investissements directs étrangers dans le secteur de la défense, prévue au cours du premier semestre 2022.