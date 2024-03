Les données financières qui sont présentées ci-dessous ne sont pas auditées et sont susceptibles d'être modifiées à la suite de l'arrêté des états financiers par le Conseil d'administration. La publication des résultats annuels complets sera communiquée une fois qu'un avis définitif sur la dépréciation potentielle des actifs incorporels, sans effet sur la trésorerie, aura été déterminée et que les états financiers auront été arrêtés par le Conseil d'administration. Forte croissance du chiffre d'affaires en 2023 (+32%) à 615 millions d'euros, l'entreprise continuant à augmenter sa production pour répondre à la demande des clients. EBITDA courant négatif de 31,5 millions d'euros, reflétant les pressions inflationnistes persistantes et les difficultés rencontrées par la Supply Chain au niveau mondial. Bonne performance des activités acquises au cours des 24 derniers mois, grâce aux efforts d'intégration. Recapitalisation réussie avec une augmentation de capital de 124 millions d'euros et une annulation de la dette de 183 millions d'euros

Latecoere (Paris:LAT) ("le Groupe"), partenaire de premier rang des principaux constructeurs aéronautiques internationaux, publie ses indicateurs financiers clés pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023, étant précisé que la publication complète des résultats annuels et des états financiers du Groupe est reportée dans l'attente d'un avis définitif sur une éventuelle dépréciation d'actifs incorporels sans impact sur la trésorerie et de l’arrêté des états financiers par le Conseil d'administration.

L'activité a poursuivi sa trajectoire de croissance solide à partir de 2022, alors que l'industrie relance la production après la crise du COVID. L'activité s'est concentrée sur l’optimisation de la production opérationnelle pour les clients malgré un environnement difficile, une Supply Chain fragile avec de nombreux fournisseurs, en particulier dans le segment des aérostructures, qui peinent à monter en puissance et une inflation significative, en particulier sur les salaires, les matières premières et l'énergie.

Greg Huttner, directeur général du groupe, a déclaré : « 2023 a continué d'être une année difficile pour Latecoere et pour la Supply Chain de l’industrie aérospatiale en général. Cependant, nous avons continué à renforcer nos opérations en (i) gardant nos équipes fortement concentrées sur la qualité et l’OTD (« on time delivery »), en résolvant les défis d'approvisionnement et (ii) en progressant avec nos transferts industriels précédemment annoncés et les restructurations connexes.

Dans le cadre de notre stratégie globale, nous nous concentrons plus particulièrement sur les points suivants :

investir dans notre personnel et notre structure organisationnelle, notamment en procédant à plusieurs nominations clés qui apportent une plus grande expertise opérationnelle à l'équipe ; l'amélioration des performances opérationnelles ; renforcer notre plateforme opérationnelle par des investissements transformateurs afin d'optimiser notre structure de coûts ; intégrer et développer efficacement les investissements stratégiques réalisés en 2021 et 2022 ; et conclure les négociations en cours sur les prix des équipementiers et la répercussion de l'inflation.

En nous concentrant sur les difficultés actuelles de la Supply Chain et en poursuivant notre transformation opérationnelle, nous prévoyons de continuer à renforcer nos activités alors que nous profiterons pleinement de la reprise en cours dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense. La mise en œuvre de notre stratégie a contribué à l'obtention récente de contrats commerciaux dans les domaines des aérostructures et des systèmes d'interconnexion en Amérique du Nord et en Europe, tant avec des clients existants qu'avec de nouveaux clients. »

Indicateurs financiers clés 20231

Groupe

(€ million) 2022 2022 retraité4 H1 retraité4 H2 2023 Chiffre d'affaires 468,3 466,8 303,8 311,1 614,9 Croissance en valeur 39,4% 39,4% 42,9% 19,7% 31,3% Croissance à taux de change et périmètre constant2 16,5% 17,0% 15,2% 16,2% 15,7% EBITDA courant3 (8,5) (5,7) (17,6) (13,9) (31,5) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires -1,8% -1,2% -5,8% -4,5% -5,1% Cash-flow libre opérationnels des activités poursuivies (173,2) (173,2) (59,1) (59,1) (118,2) Cash-flow net (203,7) (203,7) (28,1) 39,3 11,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie 73,9 73,9 45,8 85,1 85,1 Dette nette5 297,1 297,1 370,3 125,2 125,2 1 Les indicateurs financiers clés 2023 sont tirés des états financiers consolidés préparés selon les normes IFRS au 31 décembre 2023. Ces indicateurs ne sont pas audités et sont potentiellement sujets à des changements à la suite de l’arrêté des états financiers par le Conseil d'administration. 2 Croissance à taux de change et périmètre constants : La croissance organique est obtenue en neutralisant l'effet du taux de change EUR/USD (utilisation d'un taux de change constant pour les périodes concernées) et en appliquant un périmètre de consolidation constant (neutralisation de l'impact des acquisitions/cessions). 3 L'EBITDA courant correspond au résultat opérationnel courant avant dépréciation, amortissement et perte de valeur des actifs corporels et incorporels courants. Les administrateurs du groupe reconnaissent que l'EBITDA courant n’est pas un indicateur financier normé, mais ils considèrent que cette mesure donne une représentation pertinente des résultats d'exploitation des activités poursuivies du groupe, car elle est utilisée à la fois en interne et dans le secteur de l'aérospatiale en général. 4 Données retraitées : les indicateurs financiers clés de 2022 et du premier semestre 2023 ont été retraités pour refléter les ajustements d’affectation d’écart d’acquisition en vertu de la norme IFRS 3, comptabilisés rétrospectivement dans les bilans d'ouverture des entités acquises préparés à la date d'acquisition. 5 La dette nette est présentée hors prise en compte du mécanisme de Retour à Meilleure Fortune.

Commentaire sur les indicateurs financiers clés de l'année 2023

Le chiffre d'affaires du groupe atteint 615 millions d'euros pour 2023, contre 467 millions d'euros en 2022, soit une augmentation de 148 millions d'euros ou +32%.

La croissance organique du chiffre d'affaires pour 2023, à taux de change et périmètre constants, s'est élevée à 66 millions d'euros, soit +16%, en raison de l'augmentation des cadences de production, plus particulièrement de la reprise du programme B787 dans le secteur Aérostructures et des programmes A350 et ATR dans le secteur Systèmes d'Interconnexion.

Le Groupe a également bénéficié sur la période de la contribution des activités acquises en 2022, le chiffre d'affaires de ces acquisitions ayant été réalisé sur une année complète en 2023. Cet effet de périmètre s'est élevé à +88 millions d'euros en comparant les revenus de 2023 à ceux de 2022.

En outre, le chiffre d'affaires du Groupe a bénéficié d'un effet de change favorable de 19 millions d'euros pour l'exercice 2023, contre un effet de change favorable de 25,5 millions d'euros en 2022.

Le Groupe a déclaré un EBITDA courant de -31,5 millions d'euros pour 2023, soit une détérioration de 25,8 millions d'euros par rapport à 2022 retraité. Cette détérioration est principalement due à (i) d'importants dépassements de coûts liés aux difficultés de la Supply Chain, entraînant une hausse des coûts de conversion et de fret, et (ii) des pressions inflationnistes en 2023, résultant de nouvelles augmentations des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, qui n'ont pas été entièrement répercutées auprès des clients.

Le flux de trésorerie net pour la période s'est élevé à 11,2 millions d'euros, reflétant le succès de l'augmentation de capital de 124,4 millions d'euros qui a compensé les Free Cash Flows opérationnels des activités poursuivies de -118,2 millions d'euros, ainsi que les flux de trésorerie des activités abandonnées de 7,6 millions d'euros.

Les Free Cash Flows Opérationnels disponibles des activités poursuivies, qui s'élève à -118,2 millions d'euros, reflète les pertes de l’EBITDA courant de 31,5 millions d'euros plus (i) des coûts non récurrents de 35,7 millions d'euros liés aux transferts d’activité en cours et aux coûts de restructuration correspondants, (ii) des investissements supplémentaires de 19,5 millions d'euros dans les dépenses d'investissement, en particulier en Amérique du Nord et (iii) un investissement de 30,3 millions d'euros dans le fonds de roulement net pour soutenir l'augmentation des cadences demandée par les clients OEM.

À la fin du mois de décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 85,1 millions d'euros, soit une amélioration de 11,2 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2022. La dette nette à la fin du mois de décembre 2023 s'élevait à 125,2 millions d'euros1 suite à l'annulation de 183 millions d'euros de dettes financières.

Commentaire de la division Aérostructures

Les revenus 2023 de la division Aérostructures de Latecoere ont augmenté de +45% pour atteindre 375 millions d'euros, contre 258 millions d'euros en 2022. À taux de change et périmètre constants, les revenus de 2023 ont augmenté de 41 millions d'euros (17%). L'activité du segment a bénéficié de la reprise des cadences de production, notamment sur le programme B787. La contribution en année pleine des acquisitions réalisées en 2022 au chiffre d'affaires 2023 est de 94 millions d'euros contre 15,8 millions d'euros en 2022 (période post-acquisition à partir du 7 novembre 2022).

L'EBITDA courant de la division s'est élevé à -30,3 millions d'euros, soit une détérioration de 30 millions d'euros par rapport à 2022, principalement en raison d'une inflation importante, des défis multiples liés à la Supply chain et de dépassements de coûts connexes qui ont eu un impact négatif sur la performance. À cela se sont ajoutées le prolongement des négociations avec les clients sur la répercussion de l'inflation, impactant particulièrement le second semestre 2023.

Les Free Cash Flows opérationnels de la division s'élèvent à -103,2 millions d'euros, impactés par la détérioration de l'EBITDA courant, l'engagement de coûts non récurrents de 21,3 millions d'euros liés aux transferts d’activité et aux restructurations connexes, des dépenses d'investissement de 16,1 millions d'euros et un investissement de 24 millions d'euros dans le fonds de roulement pour soutenir l'augmentation de la demande des clients OEM.

Aerostructures

(€ million) 2022 2022 retraité** H1 retraité** H2 2023 Chiffre d'affaires consolidé* 259,1 257,6 190,2 184,7 374,9 Croissance en valeur 47,6% 46,8% 65,5% 23,9% 44,7% Croissance à taux de change et périmètre constant 26,3% 27,3% 22,3% 11,4% 16,9% Chiffre d'affaires intersectoriel 21,5 21,5 11,2 44,5 55,7 Chiffre d'affaires 280,6 279,1 201,4 229,2 430,5 EBITDA courant* (2,5) (0,3) (11,0) (19,3) (30,3) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires -0,9% -0,1% -5,5% -8,4% -7,0% Cash-flow libre opérationnels des activités poursuivies* (22,0) (22,0) (50,6) (52,6) (103,2) * Les indicateurs financiers clés 2023 sont tirés des états financiers consolidés préparés selon les normes IFRS au 31 décembre 2023. Ces indicateurs ne sont pas audités et sont potentiellement sujets à des changements à la suite de l’arrêté des états financiers par le Conseil d'administration. ** Données retraitées : les indicateurs financiers clés de 2022 et du premier semestre 2023 ont été retraités pour refléter les ajustements de la comptabilité d'acquisition en vertu de la norme IFRS 3, comptabilisés rétrospectivement dans les bilans d'ouverture des entités acquises préparés à la date d'acquisition.

Commentaire de la division Systèmes d'interconnexion

Le chiffre d'affaires 2023 de la division Systèmes d'Interconnexion de Latecoere a augmenté de +14,7% à 240 millions d'euros contre 209 millions d'euros en 2022. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires 2023 a augmenté de 25,3 millions d'euros (+14,2%). Cette croissance a été réalisée grâce à l'augmentation des livraisons des programmes A350 et ATR compensant les baisses de production de l'A320 au premier semestre 2023. L'effet sur l'année 2023 des acquisitions réalisées en 2022 est de 10,2 millions d'euros.

L'EBITDA courant de la division s'élève à -1,2 million d'euros, soit une amélioration de +4,8 millions d'euros par rapport à 2022, bénéficiant de l'amélioration des cadences de production des programmes A350 et ATR, d'une gestion proactive des coûts fixes et de la contribution en année pleine des acquisitions réalisées en 2022 ; avec une amélioration de la performance au second semestre 2023.

Les Free Cash Flows Opérationnels des activités poursuivies de la division s'est élevé à -14,9 millions d'euros, soit une amélioration de +8,7 millions d'euros par rapport à 2022. Cette amélioration reflète un EBITDA plus élevé, une meilleure gestion du fonds de roulement et une baisse des coûts non récurrents.

Systèmes d'Interconnection

(€ million) 2022 2022 retraité** H1 retraité** H2 2023 Chiffre d'affaires consolidé* 209,2 209,2 113,6 126,4 240,0 Croissance en valeur 30,3% 30,3% 16,3% 13,2% 14,7% Croissance à taux de change et périmètre constant 7,1% 7,1% 6,5% 21,8% 14,2% Chiffre d'affaires intersectoriel 1,6 1,6 1,3 57,0 58,3 Chiffre d'affaires 210,8 210,8 114,9 183,4 298,3 EBITDA courant* (6,0) (6,0) (6,6) 5,4 (1,2) Marge d'EBITDA courante sur chiffre d'affaires -2,8% -2,8% -5,7% 2,9% -0,4% Cash-flow libre opérationnels des activités poursuivies* (23,6) (23,6) (8,6) (6,4) (14,9) * Les indicateurs financiers clés 2023 sont tirés des états financiers consolidés préparés selon les normes IFRS au 31 décembre 2023. Ces indicateurs ne sont pas audités et sont potentiellement sujets à des changements à la suite de l’arrêté des états financiers par le Conseil d'administration. ** Données retraitées : les indicateurs financiers clés de 2022 et du premier semestre 2023 ont été retraités pour refléter les ajustements de la comptabilité d'acquisition en vertu de la norme IFRS 3, comptabilisés rétrospectivement dans les bilans d'ouverture des entités acquises préparés à la date d'acquisition.

Perspectives pour l'année 2024

2023 a continué à être une période difficile pour l'industrie de la Supply Chain de l’aérospatiale en général et pour Latecoere en particulier. La direction s'attend à ce que ces défis se poursuivent en 2024, avec des pressions inflationnistes persistantes, des défis découlant d’une Supply Chain aérospatiale limitée. En outre, les négociations sur les prix avec les clients OEM et la répercussion de l'inflation mentionnées ci-dessus progressent, mais elles sont plus longues et plus fastidieuses que prévu. Le groupe prévoit de réaliser des progrès significatifs au premier semestre 2024. Par conséquent, Latecoere ne fournira pas de guidance pour le moment et tant que le calendrier et l'ampleur des négociations ne seront pas plus précis.

Dépréciation des immobilisations incorporelles sans effet sur la trésorerie

Un test annuel complet de dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles est effectué à la fin de l'année, conformément à la norme IAS 36. Les justes valeurs sont déterminées sur la base d'une approche multicritères, y compris les flux de trésorerie actualisés ("DCF"), conformément à la méthodologie appliquée précédemment.

La direction du groupe et ses auditeurs évaluent actuellement les prévisions financières à long terme du groupe afin de tirer une conclusion définitive sur les résultats de la dépréciation des actifs incorporels sans effet sur la trésorerie du groupe. Ces prévisions financières à long terme dépendent en fin de compte d'un certain nombre de variables, dont l'issue des négociations en cours mentionnées ci-dessus.

Base de préparation

Afin de déterminer une base appropriée pour la préparation des états financiers et des indicateurs financiers clés présentés pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, le Conseil d'administration a évalué l'hypothèse de continuité d'exploitation en évaluant le budget 2024 et divers scénarios alternatifs de prévisions financières sur un horizon d'au moins un an, et en analysant en particulier l'activité commerciale du Groupe dans le contexte des négociations en cours avec les clients, l'activité commerciale du Groupe dans le contexte de l'augmentation des demandes de volume des OEM et en tenant compte de l'état actuel de la Supply chain dans le secteur de l'aérospatiale.

Le budget 2024, tel que préparé par la direction et approuvé par le Conseil d'administration, suppose une augmentation des cadences de production d'avions par les OEM et donc une augmentation de la demande pour la production du Groupe, une inflation continue des coûts tout au long de la chaîne d'approvisionnement, et certains niveaux d'augmentation des prix et de répercussion de l'inflation sur les clients. Le budget 2024 permet d'assurer un niveau de liquidité considéré comme suffisant sur un horizon d'au moins un an.

Événements postérieurs à la clôture

Latecoere a annoncé le 4 février 2024 qu'un incendie s'était déclaré dans son usine d'Hermosillo au Mexique, notamment dans un bâtiment abritant son installation de traitement de surface. L'incendie a été éteint par les pompiers locaux et personne n'a été blessé. Les dégâts sont limités au bâtiment de traitement de surface et de peinture. Les bâtiments d'usinage et de tôlerie n'ont pas été affectés. Un groupe de travail a été mis en place pour traiter les conséquences de cet incendie.

Compte tenu des négociations en cours avec les clients OEM et de la reprise opérationnelle de l'usine d'Hermosillo (y compris le traitement des demandes d'indemnisation pour dommages matériels et pertes d'exploitation), le conseil d'administration a décidé de reporter la date de son assemblée générale - initialement prévue le 13 mai 2024 - au 28 juin 2024 et se réunira dans le courant du mois d'avril pour arrêter les états financiers du groupe et diffuser un communiqué de presse sur ceux-ci.

À propos de Latecoere

Tier 1 des principaux équipementiers mondiaux (Airbus, BAE Systems, Boeing, Bombardier, Dassault Aviation, Embraer, Honda Aircraft Company, Lockheed Martin, RTX, Thales), Latecoere sert l'aérospatiale avec des solutions innovantes pour un monde durable. Le groupe opère dans tous les segments de l'industrie aérospatiale (commercial, régional, affaires, défense et espace) dans deux domaines d'activité :

Aérostructures (55% des ventes) : portes, fuselage, ailes et empennage, entretoises et tiges et services à la clientèle.

Systèmes d'interconnexion (45% des ventes) : câblage, baies avioniques, équipements embarqués, systèmes électroniques et services à la clientèle.

Au 31 décembre 2023, le groupe employait 5 497 personnes dans 14 pays. Latecoere est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Code ISIN : FR001400JY13 - Reuters : AEP.PA - Bloomberg : AT.FP

1 A l'exclusion de la prise en compte du mécanisme du Retour à Meilleure Fortune

