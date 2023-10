Latécoère est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de structures destinées au secteur aéronautique. Le groupe produit également des systèmes et des câblages embarqués. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - aérostructures (55,3%) : notamment tronçons de fuselage, portes et issues de secours ; - équipements et systèmes embarqués (44,7%) : harnais électriques (n° 1 européen), câblage embarqué (n° 2 mondial), meubles avionique, équipements et systèmes vidéo aéroportés, bancs de test, etc. Le CA par marché se ventile entre domaine civil (93,3%) et militaire (6,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (43,4%), Europe (24,5%), Amérique (30,1%), Asie (1,3%) et autres (0,7%).

Secteur Industrie aérospatiale et de défense