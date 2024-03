Latham Group, Inc. est un fabricant de piscines. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des piscines résidentielles enterrées en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle propose une gamme de piscines et de produits connexes, notamment des piscines creusées, des revêtements de piscine et des couvertures de piscine. Elle fabrique des piscines en fibre de verre en appliquant les différentes couches de matériaux sur un moule. Elle dispose d'un portefeuille de moules large et diversifié, conçu pour répondre aux besoins des clients. La société fabrique également des piscines en vinyle sur mesure. La société fabrique une gamme complète de liners en vinyle soudés par son et par chaleur pour les piscines hors sol et enterrées. Les installations de fabrication de couvertures de sécurité automatiques de la société coupent, cousent et assemblent des couvertures de sécurité motorisées de haute technicité. La société soutient également son réseau de revendeurs avec des outils de développement commercial, des programmes de marketing co-marqués et des formations internes, ainsi qu'avec une plateforme opérationnelle dans environ 30 sites.

Secteur Produits de récréation