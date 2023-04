Latham Group, Inc. annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Latham Group, Inc. a annoncé la nomination de DeLu Jackson, actuellement vice-président exécutif et directeur du marketing d'ADT Inc. au conseil d'administration de Latham. En outre, le conseil d'administration de Latham a nommé Brian Pratt, vice-président de Pamplona Capital Management, au poste d'administrateur, en remplacement de Dane Derbyshire, qui a quitté le conseil d'administration dans le cadre de son départ de Pamplona Capital Management. Depuis 2019, M. Pratt a travaillé en étroite collaboration avec le conseil d'administration et la direction de Latham sur des questions financières, opérationnelles et transactionnelles.

Avec ces nominations, à compter du 30 mars 2023, le conseil d'administration de Latham comptera six administrateurs indépendants. DeLu Jackson est vice-président exécutif et directeur du marketing d'ADT Inc. Avant de rejoindre ADT en 2021, il a été vice-président du marketing de précision chez Conagra Brands, où il était responsable du marketing intégré, du commerce électronique, de la stratégie de marque et de la publicité. Avant de rejoindre Conagra Brands, il a occupé des postes de direction dans les domaines du numérique et du marketing pour des marques nationales et internationales, notamment Kellogg Company, McDonalds Corporation, Nissan Motor Co, Ltd, Audi of America et Subaru of America.

M. Jackson siège également au conseil d'administration de Brag House Inc. (une plateforme d'esports), de la Western Golf Association et de la Chicago Public Library Foundation. M. DeLu est titulaire d'un master en administration des affaires de la NYU Stern School of Business et d'une licence en sciences politiques de l'université de Princeton. Brian Pratt est vice-président de Pamplona Capital Management LLC (Pamplona), qu'il a rejoint en mars 2019.

M. Pratt est observateur au conseil d'administration de plusieurs autres sociétés, notamment BFG Supply, un distributeur national de consommables, de biens durables pour les serres et d'équipements techniques pour l'industrie verte, et CSC ServiceWorks, Inc. Avant de rejoindre Pamplona, M. Pratt a travaillé dans la division banque d'investissement de Barclays de 2017 à février 2019. M. Pratt est titulaire d'une licence en sciences politiques de l'université de Yale.