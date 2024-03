Latin Resources Limited est une société d'exploration minière basée en Australie qui se concentre sur le développement de projets miniers dans les matières premières. Les projets de la société comprennent le gisement Cloud Nine Halloysite-Kaolin, le projet Salinas Lithium, le projet Catamarca Lithium, le projet CRC CARE Emissions Reduction Research et le projet MT-03 Copper. Le gisement d'halloysite-kaolin Cloud Nine est situé à environ 300 kilomètres (km) à l'est de Perth en Australie occidentale et a démontré des ressources à grande échelle en halloysite et en kaolin. Le projet Salinas est situé à environ 10 km de la ville de Salinas, accessible par des routes goudronnées. Le projet est situé dans le nord-est de Minas Gerais, à environ 600 km au nord-est de Belo Horizonte. Le projet Catamarca Lithium a accumulé des terrains de spodumène en roche dure en Argentine, totalisant plus de 70 000 hectares. La société, par le biais de sa filiale détenue, Peruvian Latin Resources SAC (PLR), possède le projet MT03 dans le sud du Pérou.

Secteur Sociétés minières intégrées