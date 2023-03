Chine-Le nouveau Premier ministre Li Qiang doit relancer l'économie

PÉKIN, 11 mars (Reuters) - Li Qiang, ancien chef du parti communiste à Shanghai et proche du président Xi Jinping, a prêté serment samedi en tant que Premier ministre avec pour mission prioritaire de relancer l'économie mise à mal par trois ans de pandémie de COVID-19.

Considéré comme pragmatique et plutôt libéral sur le plan économique, le nouveau chef du gouvernement, âgé de 63 ans, va devoir trouver la bonne formule pour lutter contre les inégalités creusées par la très décriée politique de "zéro Covid", aujourd'hui abandonnée, en rassurant à la fois les consommateurs et le secteur privé.

Li Qiang succède à Li Keqiang, qui s'est effacé après deux mandats de cinq ans pendant lesquels son pouvoir s'est peu à peu rétréci au profit de la gestion très centralisée de Xi Jinping.

Sa tâche s'annonce d'autant plus délicate que les relations entre Pékin et les pays occidentaux ne cessent de se dégrader sur fond de guerre en Ukraine, de tensions autour de Taïwan et de compétition économique mondiale, ce qui se traduit par des restrictions d'exportations de produits technologiques vers la Chine et la baisse progressive de l'exposition des entreprises étrangères au pays.

Li Qiang est le premier chef du gouvernement à ne jamais avoir occupé de fonction au sein du gouvernement central depuis la fondation de la République populaire en 1949, et il pourrait avoir besoin d'un temps d'adaptation, soulignent les experts.

Cependant, sa proximité avec Xi Jinping, dont il a notamment été le directeur de cabinet de 2004 à 2007, devrait lui donner une grande latitude pour imposer des mesures fortes, ajoutent-ils.

"Li Qiang va avoir beaucoup plus de marge de manoeuvre et d'autorité à l'intérieur du système" que son prédécesseur, estime Trey McArver, co-fondateur de la société de consulting Trivium China.

Xi Jinping, qui vient d'être réélu pour un troisième mandat à 69 ans, s'est entouré de fidèles à tous les postes clés à la faveur du plus important remaniement gouvernemental depuis une décennie. (Reportage de Laurie Chen et Tony Munroe, version française Tangi Salaün)