L'entreprise australienne Latitude propose 242 millions de dollars pour l'activité "buy now, pay later" de Humm.

La société australienne de paiements numériques et de prêts Latitude Group Holdings Ltd a proposé jeudi de racheter l'unité consommateurs de Humm Group Ltd, y compris son activité "acheter maintenant, payer plus tard", pour 335 millions de dollars australiens (241,8 millions de dollars).

Cette proposition intervient quelques semaines après que Humm ait déclaré avoir été approché pour un rachat, et fait suite au rachat d'Afterpay par Block Inc pour 29 milliards de dollars, ce qui, selon les analystes, pourrait déclencher une vague de transactions alors que d'autres grands noms cherchent à entrer dans ce secteur en pleine croissance.

Latitude a déclaré qu'elle paierait 35 millions de dollars australiens en espèces et 150 millions d'actions pour l'unité, dans le cadre de l'accélération de sa stratégie BNPL, et s'attend à avoir plus de cinq millions de clients et plus de 70 000 commerçants après l'opération.

Elle s'attend actuellement à ce que les synergies combinées annualisées et les bénéfices en espèces résultant de l'acquisition dépassent 100 millions de dollars australiens avant impôts en 2023 et prévoit que l'opération aura un effet relutif à deux chiffres sur ses bénéfices.

Si l'opération se concrétise, Rebecca James, directrice générale de Humm Group, dirigera l'activité BNPL du groupe combiné et Latitude ajoutera deux administrateurs de Humm à son conseil d'administration.

Le projet d'acquisition est encore soumis à la diligence raisonnable des deux parties ainsi qu'à l'approbation des autorités de réglementation et des actionnaires. Les sociétés ont déclaré qu'elles visaient à conclure l'opération avant le 30 juin. (1 $ = 1,3854 dollar australien) (Reportage de Shashwat Awasthi ; Montage de Shailesh Kuber)