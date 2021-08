Lattice Semiconductor : Les FPGA Lattice Certus-NX optimisés pour les applications automobiles

Les meilleurs FPGA polyvalents de leur catégorie, à petit facteur de forme et haute densité d’E/S fonctionnant sur la plateforme Lattice Nexus, désormais qualifiés AEC-Q100

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), leader des solutions programmables à faible puissance, a élargi aujourd’hui son portefeuille croissant de produits automobiles avec l’annonce de versions de la famille de FPGA Lattice Certus™-NX optimisée pour l’infodivertissement, les systèmes avancés d’assistance à la conduite (ADAS) et les applications axées sur la sécurité. Intégrés à la plateforme Lattice Nexus™, ces nouveaux appareils Certus-NX combinent des fonctionnalités de qualité automobile avec la densité d’E/S, l’efficacité énergétique, la petite taille, la fiabilité, la performance instantanée et la prise en charge les meilleurs de leur catégorie pour les interfaces rapides PCI Express (PCIe) et Gigabit Ethernet.

« La demande en semiconducteurs automobiles augmente en raison des tendances actuelles à l’électrification, à l’autonomie et à la connectivité. Les fabricants cherchent des moyens d'offrir les fonctions avancées et les expériences utilisateur que les conducteurs recherchent dans leur prochain véhicule », a déclaré Jay Aggarwal, directeur marketing des produits en silicium chez Lattice Semiconductor. « Grâce à leur performance et à leur efficacité énergétique haut de gamme, à leur prise en charge des normes d’E/S courantes dans un petit facteur de forme et grâce à leur fiabilité élevée, nos FPGA polyvalents Certus-NX constituent une plateforme de silicium convaincante pour les applications automobiles de nouvelle génération que les constructeurs automobiles sont impatients de proposer à leurs clients ».

« À l’heure où de plus en plus de systèmes automobiles passent au numérique, les voitures modernes sont essentiellement devenus des centres de données mobiles. Les développeurs automobiles doivent avoir accès à des solutions de silicium sécurisées et fiables avec une performance rapide d’E/S, afin de veiller à ce que les systèmes automobiles critiques puissent exécuter leurs fonctions de manière instantanée », a déclaré K. Ganesh Rao, chef d’équipe – solutions FPGA, Tata Elxsi. « Les FPGA Lattice Certus-NX offrent la fiabilité, la performance et le jeu de fonctionnalités dont nous avons besoin pour que les applications automobiles de demain deviennent réalité ».

Les FPGA Certus-NX les plus récents sont idéaux pour les applications automobiles telles que le contrôle moteur, le contrôle DEL dans les systèmes d’infodivertissement embarqués (IVI), dans la mise en réseau embarquée (IVN), et dans le co-traitement des données des capteurs dans les applications ADAS. Parmi les fonctions principales des FPGA Certus-NX FPGA, citons :

Faible consommation d’énergie – Consommation d’énergie jusqu’à 4 fois inférieure à celle de FPGA similaires, avec une polarisation arrière programmable qui permet à l’utilisateur de sélectionner des modes de fonctionnement à haute performance ou à faible consommation, en fonction des besoins de l’application.

Petit facteur de forme – Jusqu’à 3 fois plus petit avec une densité d’E/S jusqu’à 2 fois plus élevée par mm 2 par rapport à des FPGA concurrents équivalents.

par rapport à des FPGA concurrents équivalents. Performance instantanée – Configuration ultra rapide de l’appareil depuis la mémoire SPI jusqu’à 12 fois plus rapide que les FPGA concurrents équivalents, avec E/S individuelle capable de se configurer en à peine 3 ms, et avec un démarrage complet de l’appareil en seulement 8 à 14 ms, selon la capacité de l’appareil.

Capacité d’interfaçage d’E/S robuste – la vaste bibliothèque IP d’E/S Certus-NX comprend : E/S différentielle de 1,5 Gbps avec une performance jusqu’à 70 pour cent plus élevée que les FPGA concurrents. PCIe de 5 Gbps, SGMII de 1,5 Gbps et DDR3 de 1066 Mbps.

Certification automobile et fiabilité élevée – Les FPGA Certus-NX sont qualifiés AEC-Q100 et fournissent une performance en taux d’erreurs soft (SER) jusqu’à 100 fois supérieure (SER) que des FPGA équivalents.

Authentification et cryptage – Afin de protéger les flux binaires contre les accès non autorisés, les FPGA Certus-NX prennent en charge le cryptage AES-256 avec l’algorithme ECDSA ; ce sont actuellement les plus petits FPGA du marché à prendre en charge l’algorithme ECDSA.

Facilité d’utilisation/conception – Les outils logiciels Lattice Radiant® et Lattice Propel™ aident à simplifier et à accélérer la conception de systèmes automobiles. Les FPGA Certus-NX sont également pris en charge par les piles de solutions Lattice mVision™ et Lattice sensAI™, de sorte que les concepteurs puissent exploiter les plateformes matérielles modulaires des piles, les conceptions de référence, les noyaux IP du réseau neuronal, ainsi que les services de conception personnalisés, afin d’accélérer la conception de systèmes de vision automobile.

