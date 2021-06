Lattice Semiconductor : Les nouveaux FPGA à usage général CertusPro-NX de Lattice offrent aux applications Edge une bande passante système et des capacités de mémoire avancées

Basée sur le réseau à densité logique la plus élevée, la gamme de produits Nexus de Lattice offre ce qui se fait de mieux en termes d’efficacité énergétique, de performances et de format compact

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), le leader des solutions programmables à basse consommation, a lancé aujourd'hui la gamme des FPGA à usage général Lattice CertusPro™-NX. En tant que quatrième gamme de dispositifs basée sur la plateforme Lattice Nexus™ à être lancée en l’espace de 18 mois, ces dispositifs CertusPro-NX renforcent l'engagement de Lattice en faveur de l'innovation FPGA en offrant une efficacité énergétique de premier plan, la bande passante la plus élevée dans le format le plus réduit par rapport à des appareils similaires. Ils sont aussi les seuls FPGA de leur catégorie avec prise en charge de mémoire externe LPDDR4. Dotés de capacités de performances avancées et de la densité logique la plus élevée actuellement disponible sur un appareil basé sur Nexus, les FPGA CertusPro-NX sont conçus pour accélérer le développement d'applications sur les marchés des communications, du calcul, de l'industrie, de l'automobile et de la consommation.

« De nombreux appareils Edge nécessitent une faible consommation d'énergie pour une meilleure gestion thermique, une bande passante système élevée pour une communication puce à puce rapide, des composants avec formats réduits pour des conceptions d'appareils compactes, des ressources mémoire robustes pour prendre en charge le traitement des données et une haute fiabilité pour les applications critiques », a déclaré Linley Gwennap, analyste principal chez The Linley Group. « En plus de répondre à tous ces facteurs, les FPGA CertusPro-NX de Lattice dépassent de loin la concurrence notamment en délai moyen entre pannes (mean time between failures, MTBF) et offrent la puissance la plus faible de leur catégorie. »

« Chez Lattice, nous recherchons constamment des moyens d'innover et de concevoir des produits en fonction des besoins de nos clients, et les FPGA CertusPro-NX de Lattice sont le dernier exemple de la façon dont nous respectons cet engagement », a déclaré Gordon Hands, directeur principal du marketing produit, chez Lattice Semiconductor. « Les performances et les fonctionnalités différenciées dont nous avons doté les CertusPro-NX offrent des capacités qui n'étaient pas disponibles auparavant dans les FPGA basse consommation qui prennent désormais en charge la prochaine génération d'applications Edge que les OEM sont impatients de fournir aux clients. »

Les FPGA CertusPro-NX sont conçus pour permettre l'innovation des clients dans une large gamme d'applications, y compris le co-traitement de données dans les systèmes intelligents, le pontage de signaux à large bande passante dans l'infrastructure de communication 5G et le pontage d'interface de capteur dans les systèmes ADAS. Principales caractéristiques de la gamme des FPGA CertusPro-NX de Lattice :

Efficacité énergétique de pointe – En tirant parti des innovations de Lattice en matière d'architecture de structure FPGA et d'un processus de fabrication FD-SOI à faible consommation d'énergie, les dispositifs CertusPro-NX offrent des performances exceptionnelles tout en consommant jusqu'à quatre fois moins d'énergie que les FPGA concurrents d'une classe similaire.

Bande passante système de premier ordre - Avec la prise en charge de huit voies SERDES programmables pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 10,3 Gbit/s, les FPGA CertusPro-NX offrent la bande passante système la plus élevée de leur catégorie pour permettre des interfaces de communication et d'affichage courantes telles que 10 Gigabit Ethernet, PCI Express, SLVS-EC, CoaXPress et DisplayPort.

Traitement Edge optimisé – Pour répondre à la demande de robuste co-traitement de données dans les applications Edge AI et ML, les FPGA CertusPro-NX offrent jusqu'à 65 % de mémoire sur puce en plus que les autres FPGA similaires. Les dispositifs CertusPro-NX sont les seuls FPGA basse consommation prenant actuellement en charge la norme de mémoire DRAM LPDDR4, qui est préférée en raison de sa prévision de disponibilité à long terme.

Densité logique élevée - Avec la prise en charge de jusqu'à 100 000 cellules logiques, les FPGA CertusPro-NX offrent actuellement la densité logique la plus élevée de tous les FPGA basés sur Nexus.

Fiabilité de pointe – Les applications automobiles, industrielles et de communication critiques doivent offrir une haute disponibilité pour permettre des performances prévisibles et assurer la sécurité des utilisateurs. Grâce aux innovations de la plateforme Nexus de Lattice, les appareils CertusPro-NX résistent jusqu'à 100 fois mieux aux erreurs logicielles.

Format le plus réduit de sa catégorie - Avec une empreinte de conception de 81 mm2, les FPGA CertusPro-NX sont jusqu'à 6,5 fois plus compacts que les appareils concurrents. Le format réduit est une considération de conception clé pour les développeurs de caméras industrielles ou de modules SFP utilisés dans les systèmes de communication.

Lattice a déjà expédié des échantillons du CertusPro-NX à certains clients.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC) est le leader des solutions programmables à faible puissance. Nous résolvons les problèmes des clients sur l’ensemble du réseau, de l’Edge au Cloud, sur les marchés en pleine croissance des communications, de l’informatique, industriel, de l’automobile, et de la consommation. Notre technologie, nos relations de longue date et notre engagement envers une assistance de classe internationale permettent à nos clients de mettre sur le marché rapidement et facilement leurs innovations afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour en savoir plus sur Lattice, rendez-vous sur www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo ou Youku.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (et ses conceptions) et les désignations de produits spécifiques sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. L’utilisation du mot « partenaire » n’implique pas une relation de partenariat juridique entre Lattice et toute autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : Les autres noms de produit figurant dans le présent communiqué sont cités à des fins d’identification uniquement et peuvent constituer des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

