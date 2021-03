Lattice Semiconductor : enrichit les capacités de la pile de solutions mVision

Cette toute dernière version prend en charge les capteurs d’images à l’avant-garde de la technologie pour les applications industrielles, automobiles et médicales

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), leader dans le domaine des solutions programmables à faible puissance, a lancé la toute dernière version de sa pile de solutions primée destinée aux systèmes de vision intégrés à faible puissance, Lattice mVision™ 2.0. Cette nouvelle version inclut de multiples mises à jour qui accélèrent davantage la conception d’applications de vision intégrées pour les systèmes industriels, automobiles, médicaux et de consommation intelligente. Elle prend en charge les nouveaux capteurs d’images couramment utilisés dans les systèmes industriels et automobiles, et offre un nouveau noyau IP de traitement du signal d’image, ainsi qu’une nouvelle conception de référence, afin d’aider les développeurs à concevoir des applications de vision intelligente en périphérie. La pile offre également une compatibilité avec l’environnement de conception Lattice Propel™, afin de simplifier le développement de systèmes de vision grâce à un processeur RISC-V intégré.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20210302005767/fr/

The Lattice mVision solutions stack is a comprehensive collection of modular hardware platforms, IP building blocks, easy-to-use FPGA design tools, reference designs, and custom design services that simplify and accelerate the development of embedded vision systems. (Graphic: Business Wire)

La pandémie de COVID-19 ajoutée aux efforts visant à améliorer la sécurité et l’efficience accélèrent la nécessité pour les entreprises industrielles d’intégrer des technologies intelligentes de vision intégrée, dans leurs systèmes, afin de soutenir la détection de la présence humaine, les interfaces homme-machine sans contact, ainsi que les capacités optimisées de RA/RV, tout en s’efforçant dans le même temps d’améliorer la qualité de fabrication et le rendement, au moyen des technologies intelligentes de vision par ordinateur. D’après Allied Market Research, « la taille du marché mondial des systèmes de vision par ordinateur a été évaluée à 29,7 milliards USD en 2019, et devrait atteindre 74,9 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 11,3 % entre 2020 et 2027. »1

« Les appareils Lattice CrossLink-NX dotés d’un support MIPI renforcé intégré et d’une faible consommation électrique sont idéalement adaptés aux applications d’appareil photo fonctionnant en périphérie. L’utilisation de CrossLink-NX avec un processeur RISC-V intégré permet une mise en œuvre ISP plus compacte et plus efficiente », a déclaré Arndt Bussman, directeur technologique chez Helion. « Nous félicitons Lattice pour ses efforts constants visant à améliorer sa pile de solutions mVision, et nous sommes ravis de nous associer avec Lattice afin de fournir des solutions ISP optimisées pour le secteur. »

« Les piles de solutions de Lattice permettent aux clients d’adopter plus facilement des technologies émergentes, en fournissant un ensemble complet de logiciels prêts à l’emploi, IP, démonstrations matérielles et conceptions de référence qui les aident à déployer rapidement des applications telles que la vision intégrée dans des conceptions de produits actuelles et futures », a indiqué pour sa part Mark Hoopes, directeur du marketing du segment industriel, chez Lattice Semiconductor. « La mise à jour annoncée aujourd’hui enrichit les cas d’utilisation potentiels de mVision, en élargissant la compatibilité avec les capteurs d’images couramment utilisés sur les marchés industriels et automobiles, en simplifiant la conception de matériel et de logiciels, grâce à notre environnement de conception en glisser-déposer Propel, ainsi qu’en ajoutant des cartes de développement et des conceptions de référence alimentées par notre FPGA phare, destiné à la vision intégrée, CrossLink-NX. »

Parmi les mises à jour clés de la pile de solutions Lattice mVision figurent :

Compatibilité étendue avec les applications de vision intégrée automobiles, industrielles et médicales : Lattice a ajouté de nouvelles cartes de développement compatibles avec plusieurs capteurs d’images couramment utilisés pour les applications industrielles et médicales dans la pile mVision. Parmi les capteurs d’images compatibles figurent le Sony IMX464 et IMX568, ainsi que l’AR0344CS d’ON Semiconductor.

Compatibilité avec l’environnement de conception Lattice Propel : Propel est un environnement de conception destiné à accélérer le développement basé sur processeur intégré à partir des FPGA à faible puissance et format réduit, de Lattice. L’outil inclut un ensemble complet d’outils graphiques et interactifs destinés à créer, analyser, assembler et déboguer à la fois la conception matérielle d’un système de traitement basé sur FPGA, et la conception logicielle de ce système de traitement.

Nouvelle conception de référence Lattice ISP : étend les possibilités de la solution mVision de Lattice pour les clients, en permettant une adoption croissante, tout en démontrant notre engagement en faveur de nos clients.

Pour en savoir plus sur les produits de Lattice mentionnés ci-dessus, rendez-vous sur :

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC) est le leader des solutions programmables à faible puissance. Nous résolvons les problèmes des clients sur l’ensemble du réseau, de l’Edge au Cloud, sur les marchés en pleine croissance des communications, de l’informatique, industriel, de l’automobile, et de la consommation. Notre technologie, nos relations de longue date et notre engagement envers une assistance de niveau international permettent à nos clients de mettre sur le marché rapidement et facilement leurs innovations afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour en savoir plus sur Lattice, rendez-vous sur www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre via LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, Weibo ou Youku.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (et ses conceptions) et les désignations de produits spécifiques sont soit des marques déposées, soit des marques de commerce de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. L’utilisation du mot « partenaire » n’implique pas une relation de partenariat légale entre Lattice et toute autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : Les autres noms de produit figurant dans le présent communiqué sont cités à des fins d’identification uniquement et peuvent constituer des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

1 https://www.alliedmarketresearch.com/machine-vision-system-market#:~:text=Machine%20Vision%20System%20Market%20Outlook,11.3%25%20from%202020%20to%202027.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210302005767/fr/