Lattice Semiconductor : va organiser un séminaire virtuel sur la sécurité automobile

Lattice Semiconductor Corporation (NASDAQ : LSCC), le leader des solutions programmables à faible puissance, a annoncé aujourd’hui que la société allait organiser un séminaire virtuel sur les tendances et les normes en matière de cybersécurité pour les FPGA automobiles. Lattice propose une large sélection de FPGA de qualité automobile, y compris le FPGA MachXO3D™ pour un contrôle sécurisé des systèmes. Les FPGA MachXO3D fournissent une base de confiance matérielle et des capacités de double démarrage compatibles avec les Directives de résilience micrologicielle de plateforme (Platform Firmware Resiliency, PFR) du NIST (NIST SP-800-193), pour aider les systèmes à se protéger des cyberattaques et à les détecter en temps réel, ainsi qu’à se rétablir.

De qui s’agit-il : Lattice Semiconductor

De quoi s’agit-il : Les tendances et les normes en matière de cybersécurité pour les FPGA automobiles

Date : 8 juin 2021 de 9 h à 11 h heure avancée du Pacifique, et de 19 h à 21 h, heure avancée du Pacifique

Lieu : https://bit.ly/3u4jtBO (inscription à l’avance requise)

À mesure que le nombre de véhicules connectés sur la route augmente, la menace de violations de la cybersécurité des véhicules s’accroît également. Les constructeurs automobiles doivent déterminer comment fournir les fonctionnalités avancées souhaitées par les consommateurs tout en respectant les normes de sûreté et de sécurité les plus élevées.

Les participants au séminaire pourront en apprendre davantage sur :

Les tendances et risques actuels du domaine de la cybersécurité automobile

Les normes de l’industrie les plus récentes en matière de sécurité

Les exigences relatives aux systèmes cyber-sécurisés et cyber-résilients

Comment se préparer et répondre aux cyber-menaces via la conception de systèmes sécurisés

Les paradigmes de la chaîne d’approvisionnement permettant de réduire les coûts et d’améliorer la protection

Pour plus d’informations sur les solutions de Lattice pour les applications automobiles, y compris le FPGA de contrôle sécurisé MachXO3D, prière de visiter https://www.latticesemi.com/en/Solutions/SolutionCategories/Automotive.

