Communiqué officiel de LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION

‒ Annonce d'une solution intégrée associant les FPGA à faible consommation et faible latence de Lattice à la plate-forme NVIDIA Orin pour relier au mieux les capteurs aux applications d'IA –

Aujourd'hui, à la Lattice Developers Conference, Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) a présenté une nouvelle solution de référence pour le pontage de capteurs afin d'accélérer le développement d'applications d'intelligence artificielle utilisant les plates-formes NVIDIA Jetson Orin et IGX Orin.

Basé sur des FPGA de Lattice économes en énergie et NVIDIA Orin, la carte de référence open source est conçue pour répondre aux besoins des développeurs en matière de connectivité avec une grande variété de capteurs et d'interfaces, de scalabilité de conception et de faible latence lors de la création d'applications d'IA haute performance en périphérie pour la santé, la robotique et la vision embarquée. La collaboration de Lattice avec NVIDIA vise à élargir la communauté de développeurs open source en améliorant l'efficacité de la connexion des capteurs aux applications informatiques d'IA en périphérie.

« Alors que la technologie de l'IA est à l’avant-garde de la transformation de divers marchés, notamment la fabrication, les transports, les communications et les instruments médicaux, cette collaboration accélérera cette transformation fondamentale. », a déclaré Esam Elashmawi, directeur de la stratégie et du marketing chez Lattice Semiconductor. "Nous sommes ravis de travailler avec NVIDIA pour étendre la portée de nos solutions de référence, apportant plus d'innovation à nos clients et à notre écosystème pour simplifier et accélérer la mise en œuvre d'applications d'IA en périphérie. »

« Alors que les entreprises demandent de plus en plus des informations en temps réel et une prise de décision autonome basée sur l'IA, de plus en plus de développeurs connectent leurs différents capteurs aux plateformes informatiques en périphérie de NVIDIA. », a déclaré Amit Goel, directeur de la gestion des produits d'IA embarquée chez NVIDIA. « Cette collaboration avec Lattice facilitera les innovations dans le traitement des capteurs et participera à la simplification du déploiement d'applications edge-to-cloud basées sur l’IA. »

La carte de référence basée sur le FPGA de Lattice est disponible dès aujourd'hui pour les clients bénéficiant d'un accès anticipé. Lattice prévoit de rendre la carte et les exemples d'application encore plus accessibles au cours du premier semestre 2024.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d’exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

