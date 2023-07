— La nouvelle pile permet la connectivité et le traitement de l'info-divertissement, l'ADAS flexible et le pontage zonal à faible consommation. —

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader des solutions programmables à faible consommation d'énergie, a présenté aujourd'hui le pack de solutions Lattice Drive™ pour permettre le développement accéléré de conceptions et d'applications avancées et flexibles pour les systèmes automobiles. En élargissant le portefeuille de solutions logicielles spécifiques à chaque application au marché de l'automobile, Lattice Drive est conçu pour les applications automobiles, notamment la connectivité et le traitement des données des écrans d'info-divertissement embarqués, le pontage et le traitement des capteurs pour les systèmes d'aide à la conduite avancés (ADAS) ainsi que les applications de pontage zonal à faible consommation d'énergie pour la surveillance du conducteur, de l'habitacle et du véhicule.

« L'industrie automobile évolue rapidement et les voitures deviennent plus intelligentes que jamais grâce aux nouvelles avancées technologiques, notamment avec les architectures zonales nécessitant des capteurs et des écrans variés pour différents modèles de véhicules. Les fabricants ont plus que jamais besoin de solutions leur permettant d'innover tout en conservant une certaine flexibilité pour les mises à jour futures », a déclaré Bob O'Donnell, président et analyste en chef de TECHnalysis Research. « Les solutions logicielles de Lattice offrent un avantage considérable à leurs clients, facilitant l'intégration des FPGA (circuits logiques programmables) à faible consommation d'énergie, de petite taille et évolutifs de Lattice dans diverses applications, incluant désormais des solutions automobiles avancées. »

« Combiner des solutions logicielles complètes dès le début du processus de conception de votre application est essentiel pour accélérer la mise sur le marché », a déclaré Esam Elashmawi, directeur de la stratégie et du marketing chez Lattice Semiconductor. « Nous sommes ravis de présenter notre sixième lot de solutions logicielles spécifiques à chaque application, Lattice Drive, offrant des fonctionnalités avancées pour les applications automobiles afin de faciliter plus que jamais le développement d'expériences novatrices en voiture basées sur nos solutions FPGA à faible consommation d'énergie. »

La version initiale de Lattice Drive se concentre sur la connectivité de l'écran d'info-divertissement embarqué et le traitement des données, en offrant :

Connectivité et traitement avancés de l'affichage Mise à l'échelle multi-résolution et prise en charge des formats d'affichage allant jusqu'à 4K Prise en charge de DisplayPort jusqu'à HBR 3 à 8,1 Gbps par voie Amélioration de l'image et de la vidéo grâce à une solution évolutive de gradation locale à matrice complète

Connectivité d'affichage multiple Capacité de relier plusieurs écrans, offrant une interface DisplayPort jusqu'à 1,5 fois plus rapide que les appareils concurrents de la même catégorie.

Traitement efficace des données Capacité de traiter ou de co-traiter les données afin de décharger l'unité centrale, avec une consommation d'énergie jusqu'à 75 % inférieure à celle des appareils concurrents d'une catégorie similaire.



Le pack de solutions Lattice Drive fournit des solutions complètes spécifiques à chaque application. Ces solutions combinent des plates-formes et des conceptions de référence, des démonstrations, des blocs de construction IP et des outils de conception FPGA pour accélérer le développement d'applications des clients et réduire le délai de mise sur le marché. Le portefeuille de piles de solutions Lattice comprend des solutions pour des applications de marché, notamment l'IA avec Lattice sensAI™, la vision embarquée avec Lattice mVision™, l'automatisation d'usine avec Lattice Automate™ , la plateforme Firmware Resiliency Root of Trust avec Lattice Sentry™, le déploiement 5G ORAN avec Lattice ORAN™, et maintenant des conceptions automobiles avancées et adaptables avec Lattice Drive.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d’exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour plus d'informations sur Lattice, rendez-vous surwww.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, ou Weibo.

