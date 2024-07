— Renforce le leadership des petits FPGA de faible puissance avec de nouveaux dispositifs FPGA Certus-NX —

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader de la programmation à faible consommation, annonce aujourd'hui l'ajout de nouveaux appareils FPGA Lattice Certus™-NX de Lattice optimisés pour la logique à son portefeuille de petits FPGA. La nouvelle offre comprend deux nouveaux points de capacité, le Certus™-NX-28 et le Certus™-NX-09, ainsi que de multiples options de boîtier qui offrent une efficacité énergétique, une petite taille et une fiabilité de pointe avec des options de migration flexibles. Ces appareils sont conçus pour accélérer un large éventail d'applications dans les domaines de la communication, de l'informatique, de l'industrie et de l'automobile.

« Lattice s’engage à continuer d’innover dans les FPGA de petite taille et de faible puissance afin de fournir à ses clients des solutions optimisées pour des applications à espace restreint, allant de l’interfaçage de capteurs au co-traitement en passant par l’IA de faible puissance », déclare Dan Mansur, vice-président corporatif, marketing produit, Lattice Semiconductor. « Nous sommes ravis d’élargir notre offre de petits FPGA basés sur Nexus en ajoutant davantage d’options migrables de logique et de boîtier, y compris un pas de 0,8 mm, idéal pour les applications industrielles. »

« Nous sommes heureux de voir Lattice lancer de nouveaux appareils Certus-NX offrant davantage d’options de faible consommation, de faible encombrement et de migration pour les applications industrielles nécessitant une grande fiabilité », déclare Alberto Martin-Consuegra, vice-président des opérations et de la qualité, ABB Process Automation.

Construits sur la plateforme primée Lattice Nexus™ FPGA, les nouveaux FPGA Lattice Certus-NX offrent les caractéristiques suivantes par rapport aux FPGA concurrents d'une classe similaire sur le marché :

Écoefficience inégalée avec PCIe® Gen 2 Jusqu'à 4 fois moins d'énergie consommée, permettant une durée de vie plus longue pour les applications alimentées par batterie et une gestion thermique simplifiée Leadership en matière de puissance/performance grâce à la technologie de processus FD-SOI

Optimisation E/S avec le plus petit facteur de forme Facteur de forme jusqu'à trois fois plus petit Nombre d'E/S le plus élevé par boîtier avec jusqu'à 2 fois plus d'E/S par mm 2 Avantage en termes de coût de possession total grâce à une faible puissance et à l'absence d'exigences de séquençage de la puissance Plus petit PCIe® et déploiement en Gigabit Ethernet dans des boîtiers de seulement 36 mm 2

Fiabilité la plus élevée et sécurité des dispositifs Taux d'erreur logicielle jusqu'à 100 fois inférieur, améliorant ainsi la fiabilité du système pour les applications critiques pour la sécurité SEC intégré et bloc mémoire ECC pour la protection SEU Performance de configuration instantanée jusqu'à 12 fois plus rapide



Reinhard Heizmann, responsable de la R&D en capteurs de distance, efficience des capteurs, SICK AG, déclare : « Avec les nouveaux appareils Lattice Certus-NX, nous sommes en mesure d’optimiser la mémoire/empreinte LUT, la faible densité de puissance, les petits boîtiers et les options de migration requises pour nos capteurs. »

Les nouveaux appareils FPGA Certus-NX sont expédiés aujourd'hui et sont pris en charge par la dernière version du logiciel de conception Lattice Radiant®.

