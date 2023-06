Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), leader des produits programmables basse consommation, a annoncé aujourd'hui sa participation à la FPGA Conference Europe. En prenant part à des activités clés telles qu'un discours d'ouverture, la participation à diverses sessions d'intervenants et des démonstrations sur plusieurs stands de ses partenaires, Lattice présentera ses dernières innovations technologiques des FPGA dans les domaines de la vision embarquée, de l'IA, de la sécurité fonctionnelle, des applications de sécurité, et bien plus encore.

Qui : Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Quoi / Quand (GMT+2) : 4 juillet, 13 h 45 : discours d'ouverture « Lattice Avant™, un nouveau niveau d'innovation des FPGA basse consommation pour les applications de milieu de gamme » Du 4 au 6 juillet : présentation de la démo Lattice (stands partenaires N° 7 et N° 30) Sessions de suivi : 4 juillet, 14 h 15 : méthode sécurisée permettant une conception multiple dans un FPGA 5 juillet, 14 h 15 : les FPGA comme dispositifs passerelles vers l'IIoT 6 juillet, 9 h 45 : loi européenne sur la cyber-résilience et son impact sur la norme IEC 62443 et la sécurité des systèmes industriels embarqués

Où : FPGA Conference Europe, hôtel NH München Ost Conference Center, Munich, Allemagne



La FPGA Conference Europe est la principale conférence européenne spécialisée dans les dispositifs logiques programmables, qui constituent les éléments de base des centres de données, des télécommunications et de nombreuses autres applications technologiques.

Services supports

Pour plus d'informations à propos de Lattice, veuillez visiter le site Web https://www.latticesemi.com

Pour plus d'informations sur la conférence et comment s'y inscrire, veuillez visiter le site Web https://www.fpga-conference.eu/

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d’exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour plus d'informations à propos de Lattice, veuillez visiter le site Web www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, ou Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design) et les désignations de produits spécifiques sont des marques déposées ou des marques commerciales de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. L'utilisation du mot « partenaire » n'implique pas un partenariat légal entre Lattice et toute autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : les autres noms de produits mentionnés dans cette publication sont uniquement utilisés à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs titulaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230621913539/fr/