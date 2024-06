— Les nouveaux FPGA MachXO5D-NX basés sur Nexus et la nouvelle pile de solutions Sentry sont optimisés pour l'écosystème de sécurité changeant avec des fonctionnalités de racine de confiance conformes aux normes sectorielles, crypto-agiles et leader de leur catégorie —

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader de la programmation à faible consommation, a élargi aujourd’hui son leadership dans le matériel et les logiciels axés sur la sécurité avec le lancement de deux nouvelles solutions pour répondre aux défis des clients face aux menaces croissantes pour la sécurité des systèmes. La société a présenté la famille Lattice MachXO5D™-NX de FPGA de contrôle sécurisé avancé, offrant des algorithmes crypto-agiles, des fonctionnalités de racine de confiance matérielle avec flash intégré, et des mises à jour sans échec à distance pour une gestion fiable et sécurisée du cycle de vie des produits. En outre, Lattice a lancé la dernière version de la pile de solutions Lattice Sentry™, avec de nouvelles capacités pour équiper les clients de solutions de résilience des micrologiciels de plateforme (PFR) basées sur FPGA et personnalisables prenant en charge la nouvelle famille MachXO5D-NX.

« Chez Lattice, nous nous efforçons de répondre à l’évolution des besoins de sécurité de nos clients et de les aider à garder une longueur d'avance sur l’accélération des cybermenaces visant les données et l’infrastructure des systèmes », déclare Dan Mansur, vice-président du marketing de produits, Lattice Semiconductor. « La sécurité crypto-agile basée sur racine de confiance matérielle des appareils est de plus en plus fondamentale à l’ère numérique, et nous sommes ravis d’élargir notre portefeuille de produits avec la famille de FPGA MachXO5D-NX et la dernière version de la pile de solutions Sentry. »

Les caractéristiques clés et les performances des nouveaux FPGA Lattice MachXO5D-NX basés sur la plateforme Lattice Nexus™ sont :

Agilité cryptographique avancée Algorithmes de sécurité spécifiés par la suite Commercial National Security Algorithm (CNSA) pour la protection des données bitstream et utilisateur, y compris AES-256, ECDSA-384/521, SHA2-256,384/512 et RSA 3072/4096

Racine de confiance matérielle ROM de démarrage immuable, permettant un démarrage sécurisé-double avec flash intégré pour les mises à jour sans échec Unique Device Secret (UDS) protégeant l’identité de l’appareil Résilience aux attaques de canal latérales (SCA) Mémoire de configuration non volatile intégrée et jusqu’à 57 Mo de mémoire flash utilisateur configurable (UFM) pour le stockage et la gestion des données utilisateur Contrôle de verrouillage de l’interface de programmation entièrement configurable (SPI, JTAG) empêchant les attaques externes avancées

Cycle de vie fiable et sécurisé du produit Démarrage multiple sur puce sécurisé avec cryptage bitstream et authentification, permettant des mises à jour à distance sans échec Protection des versions anti-rollback et clés racine révocables, protégeant contre les attaques malveillantes de bitstream et assurant l’intégrité de la conception Capacité DICE et Lattice SupplyGuard™ pour sécuriser le cycle de vie des produits et la gestion de la chaîne d’approvisionnement



Permettant le développement de solutions PFR conformes à la norme NIST SP800-193 pour les applications de communications, de calcul, industrielles et automobiles, la pile de solutions Lattice Sentry (v 4.0) comprend désormais :

Surveillance de multiples QSPI/SPI avec démonstration de protection contre les attaques périphériques I2C

La prise en charge SPDM et MCTP pour une gestion efficace de la plateforme et des opérations de serveur sécurisées et transparentes

Une nouvelle conception de référence de modèle d’espace de travail qui permet une solution PFR 4.0 avec la prise en charge I3C, de nouveaux algorithmes cryptographiques (ECC384/512) et une compatibilité DC-SCM complète

Des outils de conception plug-and-play élargis et des conceptions référentielles avec modèle d’espace de travail, et politique, provisionnement et générateur de manifestes

La nouvelle famille de FPGA MachXO5D-NX et la nouvelle pile de solutions Sentry sont prises en charge par les dernières versions des logiciels de conception Lattice Radiant™ et Lattice Propel™.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

