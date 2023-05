Lattice présente le portail de formation Lattice Insights qui facilite la conception et le développement d'applications aux composants FPGA

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader des produits programmables à faible consommation, a annoncé aujourd'hui son portail de formation officiel « Lattice Insights™ » pour permettre à ses clients et à ses partenaires d'optimiser leur expérience en matière de FPGA à faible consommation. Développé par des experts en FPGA et en formation, Lattice Insights offre divers plans d'apprentissage, une solide banque et des formations personnalisables et interactives dirigées par un instructeur et couvrant tous les aspects du développement basé sur les FPGA, notamment le silicium, les logiciels, les solutions, les cartes, et bien plus encore.

« Lattice Insights a été conçu pour fournir à nos clients un contenu complet et une formation pratique afin de les aider à développer leur expertise et à mettre sur le marché des solutions avancées, qu'ils travaillent avec des FPGA depuis des années ou qu'ils soient novices en la matière », a déclaré Mark Nelson, Senior Vice President, Worldwide Sales chez Lattice. « Nous pensons que ce portail représentera un atout inestimable pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur les FPGA et sur la manière d'exploiter au mieux la technologie Lattice pour leurs besoins en matière de conception et de développement d'applications ».

L'inscription à Lattice Insights est gratuite et offre un accès immédiat à une foule de cours de formation gratuits. Le portail comprend également des plans d'accès payants qui offrent des possibilités d'apprentissage avancées. De nouveaux contenus seront régulièrement ajoutés au portail.

Pour plus d'informations sur le portail de formation, veuillez visiter le site Lattice Insights pour commencer votre parcours d'apprentissage sur les FPGA.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d’exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour de plus amples informations sur Lattice, veuillez visiter le site à l'adresse suivante www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, ou Weibo.

