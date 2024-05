Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le leader de la programmation à faible consommation, a annoncé aujourd'hui une nouvelle conception de référence pour la fusion de capteurs 3D, visant à accélérer le développement d'applications autonomes avancées. Combinant le FPGA Lattice Avant™-E déterministe, à faible consommation et à faible latence, avec la technologie Light Control Metasurface (LCM™) de formation de faisceaux optiques programmables de Lumotive, la conception de référence permet une meilleure perception, une fiabilité robuste et une prise de décision autonome simplifiée dans des environnements complexes, comme la robotique industrielle, l'automobile et l'infrastructure des villes intelligentes.

« La façon dont nous percevons et développons l'automobile, la robotique et l'automatisation des usines est en constante évolution, car le secteur évolue rapidement avec la technologie autonome », a déclaré Matt Dobrodziej, vice-président du marketing sectoriel et du développement commercial chez Lattice Semiconductor. « Les solutions FPGA à faible consommation et à faible latence de Lattice sont idéales pour cette transformation, parce qu'elles permettent de relever les défis computationnels à la périphérie. Et lorsqu'elles sont associées à des technologies de détection 3D avancées, les solutions de fusion de capteurs de Lattice donnent à nos clients encore plus de manières de concevoir des applications de pointe qui redéfinissent la mobilité et la sécurité. »

Principales caractéristiques de la nouvelle conception de référence pour la fusion de capteurs :

Perception à la pointe de la technologie utilisant l'inférence IA en périphérie à faible consommation basée sur des solutions FPGA de Lattice, permettant le traitement et la synchronisation de la fusion des capteurs pour tous les capteurs, et la combinaison des capteurs LiDAR, radar et caméra.

LiDAR avancé à l’état solide avec orientation du faisceau alimentée par la technologie LCM de Lumotive, offrant une détection 3D de qualité supérieure.

« Les puces d’orientation du faisceau LCM de Lumotive, dotées de capacités de balayage pilotées par l’IA, transforment le LiDAR à l’état solide pour atteindre de nouveaux niveaux de performance et de flexibilité dans une solution de détection 3D compacte, modulaire et évolutive », a ajouté le Dr Kevin Camera, vice-président des produits chez Lumotive. « Les FPGA de Lattice, qui sont capables de fusionner efficacement des capteurs complexes avec une latence minimale, amplifient ces atouts pour offrir des applications autonomes permettant de s’adapter intelligemment à n’importe quel cas d’utilisation et à n’importe quelle situation. »

Profitez de démonstrations en direct au Sommet Embedded Vision 2024

La nouvelle conception de référence pour la fusion de capteurs 3D sera présentée à l’occasion du Sommet Embedded Vision 2024, les 22 et 23 mai 2024, à Santa Clara, en Californie. Retrouvez Lattice sur le stand d’exposition n° 418 pour découvrir les solutions FPGA basse consommation innovantes destinées aux applications industrielles, automobiles et de sécurité à la périphérie.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d’exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

