‒ Une collaboration renforcée avec NewTec pour se concentrer sur la fourniture de solutions de sécurité fonctionnelle flexibles, évolutives et faciles à mettre en œuvre –

Lattice Semiconductor (NASDAQ : LSCC), le chef de file des programmables à faible consommation d'énergie, annonce aujourd’hui avoir élargi son partenariat avec NewTec, un leader de la conception de solutions personnalisées de systèmes et de plateformes. Grâce à cette collaboration renforcée, les entreprises se concentreront sur l’apport de capacités de sécurité fonctionnelle aux clients développant des applications automobiles et industrielles critiques pour la sécurité.

« Fournir des solutions FPGA innovantes et à faible consommation d'énergie qui sont évolutives, fiables, faciles à utiliser et qui aident nos clients à se mettre rapidement sur le marché est une priorité absolue pour Lattice », déclare Matt Dobrodziej, vice-président corporate, marketing des segments et du développement commercial, Lattice. « Nous sommes ravis d’approfondir notre relation avec NewTec et de tirer parti de notre expertise collective pour fournir des solutions de sécurité fonctionnelle innovantes et complètes à nos clients des secteurs automobile et industriel. »

« Lattice est de longue date l’un de nos partenaires clés et nous sommes ravis de faire partie de l’écosystème de Lattice », déclare Matthias Wolbert, directeur général, NewTec. « Les FPGA à faible consommation d'énergie de Lattice sont des solutions idéales pour répondre aux normes de sécurité et aux besoins en constante évolution de nos clients, et nous pensons que ce partenariat renforcera encore notre capacité à développer des solutions collaboratives pour relever les défis du secteur. »

La sécurité fonctionnelle est fondamentale pour les applications automobiles et industrielles et gagne encore du terrain avec l’automatisation. Elle fait partie des critères de décision de chaque fabricant. Certifiés en conformité avec les dernières méthodologies de conception de sécurité, les outils de conception logicielle Lattice permettent à nos FPGA de fournir une flexibilité pour mettre en œuvre et développer des conceptions de sécurité fonctionnelle dans des applications critiques pour la sécurité. Pour de plus amples renseignements à propos de la sécurité fonctionnelle de Lattice, cliquez ici.

Suivez les démonstrations en direct à l'Embedded World 2024

Les solutions FPGA de Lattice seront toutes présentées à l'Embedded World 2024 du 9 au 11 avril 2024 à Nuremberg, en Allemagne.

Visitez l’exposition de Lattice dans le hall 4, stand 528 pour découvrir les solutions FPGA innovantes à faible consommation d'énergie permettant des applications industrielles, automobiles et de sécurité à la périphérie.

Visitez NewTec GmbH dans le hall 5, stand 178 pour en savoir plus sur la façon dont la sûreté et la sécurité peuvent être ajoutées aux solutions FPGA de Lattice.

À propos de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) est le leader de la programmation à faible consommation. Nous résolvons les problèmes des clients dans tout le réseau, de la périphérie au cloud, sur les marchés en croissance de la communication, de l'informatique, de l'industrie, de l'automobile et du grand public. Notre technologie, nos relations historiques et notre engagement à fournir un support de classe mondiale permettent à nos clients d’exploiter rapidement et facilement leur innovation afin de créer un monde intelligent, sécurisé et connecté.

Pour plus d’informations sur Lattice, veuillez consulter : www.latticesemi.com. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat, ou Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (& design) et les désignations de produits spécifiques sont des marques déposées ou des marques commerciales de Lattice Semiconductor Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. L'utilisation du mot « partenaire » ou « partenariat » n'implique pas un partenariat légal ni une relation d'agence entre Lattice et toute autre entité.

AVIS GÉNÉRAL : les autres noms de produits mentionnés dans cette publication sont uniquement utilisés à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs titulaires respectifs.

