Laurent-Perrier : Oddo relève son objectif de cours

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' sur Laurent-Perrier avec un objectif de cours relevé de 82 à 85 euros, pensant que la maison de champagne 'a les qualités opérationnelles et financières pour rebondir post pandémie'.



'Le groupe étant plus premium et internationalisé, il devrait mieux profiter d'une reprise des ventes à l'international et de la poursuite de la premiumisation du marché', explique l'analyste en charge du dossier.



'Le premier semestre confirme la meilleure résilience de son portefeuille haut de gamme ainsi que son l'agilité à développer d'autres canaux de distribution comme le digital ou le BtoC notamment en France', poursuit-il.



