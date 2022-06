Laurent-Perrier : Oddo reste positif après les résultats

Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 108 euros sur Laurent-Perrier, après la publication par la maison de champagne de résultats annuels en forte croissance et supérieurs aux attentes.



'Sans surprises, les résultats 2021/22 reflètent la forte reprise du marché du champagne porté en particulier par l'international et la bonne dynamique des cuvées haute gamme, deux créneaux sur lesquels le groupe est bien positionné', souligne l'analyste.



Le bureau d'études pointe néanmoins de la part de Laurent-Perrier, un 'message de prudence pour les perspectives après une exercice exceptionnel', en vue de l'environnement inflationniste et du contexte géopolitique.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.