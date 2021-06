LAURENT-PERRIER - Communiqué financier : Résultats de l'exercice 2020-2021

Olivier DUMAS

Les procédures d’audit relatives aux comptes consolidés de l’exercice 2020-2021 ont été effectuées

par les commissaires aux comptes (KPMG et PwC) et le rapport d’audit est en cours d’émission.

L’ensemble des données financières sera prochainement publié sur le site financier du Groupe Laurent-Perrier :

https://www.finance-groupelp.com/

La vidéo de présentation des résultats de l’exercice 2020-2021, est dès à présent consultable via le lien suivant :

https://www.finance-groupelp.com/fr/points-vue-externes