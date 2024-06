Laurent-Perrier est spécialisé dans la production et la commercialisation de champagnes moyen et haut de gamme. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte, Champagne de Castellane, Jeanmaire, Oudinot et Beaumet. La commercialisation des produits est assurée au travers de magasins spécialisés (restaurants, hôtels, bars et détaillants cavistes), de grandes et moyennes surfaces et par le biais de la vente directe. La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,8%), Europe (45,6%) et autres (34,6%).

Secteur Distillateurs et caves à vin