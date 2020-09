Laurent Perrier : Communiqué de nomination

Communiqué de nomination

Nomination : Philippe- Loïc Jacob rejoint le Conseil de Surveillance de

Laurent-Perrier

L'Assemblée Générale de Laurent-Perrier qui s'est tenue le 24 septembre 2020 sous la présidence de Maurice de Kervénoaël, a décidé de nommer Philippe-Loïc Jacob en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance.

De nationalité franco-canadienne,Philippe-Loïc Jacob, 55 ans, diplômé de l'Ecole de Management de Lyon, débute sa carrière au sein du Groupe DANONE en 1986 en Suède puis en Amérique du Nord au service de la marque Evian. Il occupe ensuite successivement les fonctions de Directeur Fusions&Acquisitions du Groupe, puis de Directeur Général de Aguas Danone Mercosur, puis de Président Europe de l'activité Fontaines à Eau. En 2002, il devient Directeur Délégué à la Présidence du Groupe Danone. De 2004 à 2009, Philippe-Loïc Jacob était Secrétaire Général du Groupe et avait été également nommé Secrétaire du Conseil d'Administration en 2007.

Philippe-Loïc Jacob est le Président du Conseil d'Administration de Citeo depuis 2009 et il travaille avec l'ensemble des entreprises de la grande consommation en France à la réduction de l'impact environnemental des emballages. En 2017, il a finalisé le rapprochement avec la société Ecofolio, éco-organisme en charge de la gestion des papiers, permettant ainsi une optimisation de la gestion du Bac Jaune et une meilleure représentation de la grande distribution.

Engagé dans la protection de l'environnement, Philippe-Loïc Jacob est également président du Parc Animalier et Botanique de Branféré et de l'Ecole Nicolas Hulot. Il est Président de la Fondation pour le Rayonnement de l'Art Haïtien et membre du Conseil d'Administration de la Fondation Daniel et Nina Carasso, fondation privée du fondateur de Danone qui mène des

D O M A I N E L A U R E N T - P E R R I E R - 5 1 1 5 0 T O U R S - S U R - M A R N E - F R A N C E

T E L : 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 8 9 1 2 2 - F A X : 3 3 ( 0 ) 3 2 6 5 8 7 7 2 9

L A U R E N T - P E R R I E R , S . A . A D I R E C T O I R E E T C O N S E I L D E S U R V E I L L A N C E A U C A P I T A L D E 2 2 5 9 4 2 7 1 , 8 0 E U R O S

R . C . S . R E I M S B 3 3 5 6 8 0 0 9 6 - S I R E T 3 3 5 6 8 0 0 9 6 0 0 0 2 1 - A P E 6 4 2 0 Z

C H A M P A G N E L A U R E N T - P E R R I E R - C H A M P A G N E S A L O N - C H A M P A G N E D E L A M O T T E - C H A M P A G N E D E C A S T E L L A N E