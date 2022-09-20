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    LPE   FR0006864484

LAURENT-PERRIER

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Laurent Perrier : Document AMF CP. 2022DD861890

20/09/2022 | 18:20
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2022DD861890

20 septembre 2022

FR0006864484 - DD153294

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

LAURENT-PERRIER , Membres du Directoire

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LAURENT-PERRIER

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 20 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 101.0000 Euro

VOLUME : 208.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 101.0000 Euro

VOLUME : 208.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 septembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Laurent-Perrier SA published this content on 20 September 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 September 2022 16:19:08 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2023 45,3 M 45,3 M -
Dette nette 2023 256 M 257 M -
PER 2023 12,7x
Rendement 2023 1,43%
Capitalisation 608 M 609 M -
VE / CA 2023 2,77x
VE / CA 2024 2,52x
Nbr Employés -
Flottant 35,5%
Graphique LAURENT-PERRIER
Durée : Période :
Laurent-Perrier : Graphique analyse technique Laurent-Perrier | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LAURENT-PERRIER
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Dernier Cours de Clôture 103,00 €
Objectif de cours Moyen 129,90 €
Ecart / Objectif Moyen 26,1%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alexandra Pereyre de Nonancourt Co-Chief Executive Officer
Stéphanie Meneux de Nonancourt Co-Chief Executive Officer
Stephane Dalyac Chairman-Management Board
Patrick Marie Charles Thomas Vice Chairman-Supervisory Board
Yann Duchesne Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAURENT-PERRIER-0.48%609
TREASURY WINE ESTATES LIMITED4.77%6 271
THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC.-35.95%1 718
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.-16.03%882
C&C GROUP PLC-30.92%716
DELEGAT GROUP LIMITED-23.66%652