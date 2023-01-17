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    LPE   FR0006864484

LAURENT-PERRIER

(LPE)
  Rapport
Temps réel Euronext Paris  -  17:36:21 17/01/2023
122.50 EUR   +1.66%
18:10Laurent Perrier : Document AMF CP. 2023DD880363
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Laurent Perrier : Document AMF CP. 2023DD880363

17/01/2023 | 18:10
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2023DD880363

16 janvier 2023

FR0006864484 - DD154933

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

STEPHANE DALYAC, Personne Physique - Dalyac Stéphane - Président du Directoire de Laurent-Perrier SA

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : LAURENT-PERRIER

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 16 janvier 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 122.0000 Euro

VOLUME : 357.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 122.0000 Euro

VOLUME : 357.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 16 janvier 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Laurent-Perrier SA published this content on 17 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 January 2023 17:09:06 UTC.


© Publicnow 2023
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CA 2023 332 M 360 M -
Résultat net 2023 57,2 M 61,9 M -
Dette nette 2023 294 M 318 M -
PER 2023 12,5x
Rendement 2023 1,07%
Capitalisation 712 M 770 M -
VE / CA 2023 3,02x
VE / CA 2024 2,83x
Nbr Employés -
Flottant 33,9%
Graphique LAURENT-PERRIER
Durée : Période :
Laurent-Perrier : Graphique analyse technique Laurent-Perrier | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique LAURENT-PERRIER
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 2
Dernier Cours de Clôture 120,50 €
Objectif de cours Moyen 124,70 €
Ecart / Objectif Moyen 3,49%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Alexandra Pereyre de Nonancourt Co-Chief Executive Officer
Stéphanie Meneux de Nonancourt Co-Chief Executive Officer
Stephane Dalyac Chairman-Management Board
Patrick Marie Charles Thomas Vice Chairman-Supervisory Board
Maurice de Kervénoaël Independent Member-Supervisory Board
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
LAURENT-PERRIER-10.07%770
TREASURY WINE ESTATES LIMITED4.41%7 141
THE DUCKHORN PORTFOLIO, INC.-1.75%1 875
VIÑA CONCHA Y TORO S.A.-3.38%928
C&C GROUP PLC-6.10%787
DELEGAT GROUP LIMITED-3.43%633