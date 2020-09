Laurent Perrier : Présentation de l'Assemblée Générale du 24 septembre 2020 0 25/09/2020 | 09:54 Envoyer par e-mail :

Assemblée générale 2019-2020 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 2 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Composition de votre Directoire 3 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Alexandra Pereyre Membre du Directoire et Directeur Général 4 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Stéphane Dalyac Président du Directoire 5 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Stéphanie Meneux Membre du Directoire et Directeur Général 6 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Composition de votre Conseil de Surveillance au 31 mars 2020 7 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Membres du Conseil de Surveillance et Censeur au 31 mars 2020 Maurice de Kervénoaël Patrick Thomas Marie Cheval Claude de Nonancourt Yann Duchesne Philippe-Loïc Jacob (Censeur) Éric Meneux Jean-Louis Pereyre Bernard Rascle Wendy Siu Jocelyne Vassoille 8 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Liste des documents déposés sur le bureau (1/2) L'ordre du jour,

Le texte des résolutions,

La liste des actionnaires nominatifs,

La feuille de présence en cours de contrôle et qui sera déposée incessamment sur le bureau,

La copie des lettres de convocation adressées aux Commissaires aux Comptes,

Un exemplaire des statuts de la société Laurent-Perrier,

Laurent-Perrier, Le journal Les Echos du 20 août 2020, dans lequel a été publié également, l'avis de convocation,

Le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 juillet 2020 dans lequel a été publié l'avis de réunion valant avis de convocation, 9 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Liste des documents déposés sur le bureau (2/2) Le journal d'annonces légales Matot Braine dans lequel a été publié l'avis de convocation, ainsi que le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 31 août 2020,

Les comptes sociaux et consolidés,

Les pouvoirs des actionnaires et les bulletins de vote par correspondance,

Les rapports généraux et les rapports spéciaux des Commissaires aux Comptes,

Le rapport du Conseil de Surveillance,

Les rapports du Directoire,

Le descriptif du programme de rachat d'actions, mis en ligne sur le site de l'AMF,

Le rapport du Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise 10 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 ordre du jour (1/7) ORDRE DU JOUR ORDINAIRE Présentation du rapport fusionné du Directoire sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020 sur l'activité au cours dudit exercice ; présentation de divers rapports et notamment celui Conseil de Surveillance sur le Gouvernement d'entreprise ; Présentation des rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2020 et sur les opérations dudit exercice ; Présentation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ; Présentation du rapport du Conseil de Surveillance sur le rapport du Directoire ainsi que sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2020 ; Examen et approbation des comptes annuels et des comptes consolidés du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2020 ; 11 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 ordre du jour (2/7) ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite) Quitus aux membres du Directoire, du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux comptes ; Affectation du résultat ; Approbation des conventions visées aux articles L.225-86 et suivants du Code du Commerce ; Jetons de présence : Rémunération des membres du Conseil de Surveillance ; Renouvellement du mandat de Madame Claude de Nonancourt, membre du Conseil de Surveillance ; Nomination de Monsieur Philippe-Loïc Jacob comme Membre du Conseil de Surveillance Renouvellement du mandat d'un Commissaire aux Comptes titulaire (PWC) 12 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 ordre du jour (3/7) ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite) Approbation d'une modification dans l'engagement visé à l'article L 225-90-1 du Code de commerce (cessation de fonctions), relatif au Président du Directoire ; Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021; Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021; Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020-2021; 13 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 ordre du jour (4/7) ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite) Approbation de la politique de rémunération, des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables aux membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020- 2021; Approbation des informations concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Monsieur Stéphane Dalyac, Président du Directoire ; Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Madame Alexandra Pereyre, Membre du Directoire ; Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Madame Stéphanie Meneux, Membre du Directoire ; 14 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 ordre du jour (5/7) ORDRE DU JOUR ORDINAIRE (Suite) Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de l'exercice 2019-2020 à Monsieur Maurice de Kervénoael, Président du Conseil de Surveillance; Approbation des éléments de la rémunération due ou attribuée au titre de

Protéger les personnes et leur emploi Protéger la trésorerie et le financement du groupe Assurer les conditions de reprise dès que possible

La reprise progressive et partielle de l'activité a débuté mi-mai Le marché est fortement impacté par la crise sanitaire et les mesures de confinement prises dans le monde (Evolution des expéditions. Source : CIVC) - 1,6% - 24,9% - 28,4% -39,9% Évolutions cumulées Évolution mensuelle Cumulative Cumulative Cumulative July-20 12 months end of dec. 7 months end of july 4 months end of july (LP fiscal year) Vendange 2020 Rendement AOC tirable 2020 Groupe Laurent-Perrier Historique des Rendements AOC tirables Un rendement AOC tirable en forte baisse vs les années précédentes  Rendement AOC tirable 2019 = 10 200 Kgs/ha  Rendement AOC tirable 2020 = 7 000 Kgs/ha + 1 000 Kgs /ha 2000 11 000 2004 14 000 2008 13 600 2009 9 700 2010 10 500 2012 11 000 2014 10 500 2015 10 500 2016 10 800 2017 10 800 2018 10 800 2019 10 200 2020 7 000 +1 000 48 Investissements Groupe Laurent-Perrier Les investissements de production préalablement budgétés dans le plan pluri-annuel sont maintenant terminés

pluri-annuel sont maintenant terminés Les investissements prévus pour la rénovation des structures d'accueil des clients et du cadre de travail sont suspendus jusqu'à nouvel ordre Perspectives Faisant face à une situation inédite, le Groupe Laurent-Perrier a mené des travaux de modélisation des impacts à court, moyen et long terme, de la crise sanitaire COVID-19 sur son activité et sur ses principaux indicateurs de performance. Perspectives Ces travaux permettent de conforter les points suivants à horizon de son plan d'affaires 2020-2024 :

2020-2024 : Le Groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière en concluant la levée d'autorisations de financements additionnels auprès de ses banques pour couvrir ses éventuels besoins de trésorerie. Sur cette base, le financement et la liquidité sont assurés. La continuité d'exploitation n'est pas remise en cause Les tests de dépréciation confirment la valeur des actifs

Conclusion Dans ce contexte qui appelle à beaucoup de prudence, le Groupe Laurent-Perrier maintient le cap de sa politique de valeur à long terme Assemblée Générale 24 septembre 2020 Rapports des Commissaires aux comptes sur les comptes et opérations de l'exercice 54 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Rapport du Conseil de Surveillance 55 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Rapport sur le Gouvernement d'entreprise 56 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Affectation du résultat 57 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Proposition d'affectation du résultat (chiffres arrondis) Bénéfice de l'exercice : 6,25M€ Report à nouveau : 8,77M€ Solde disponible 15,02M€ Dividende aux actionnaires : 6,10M€ Nouveau montant du compte report à nouveau: 8,92M€ 58 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Dividende : 1,03 € par action Mise en paiement : 15 octobre 2020 59 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Valeur des 26 577 actions propres 1,85 M€ Cette somme de 1,85 M€ correspondant à la valeur comptable des 26 577 actions propres détenues au 31 mars 2020 par la Société doit figurer au compte « réserve pour actions propres ». La réserve pour « actions propres » s'élève à ce jour à 6,98 M€. 60 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions 61 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Jetons de présence : 186 154 euros (montant inchangé par rapport à l'année dernière) 62 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Examen des mandats 63 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Mandat à renouveler : Membre du Conseil de Surveillance : - Mme Claude de Nonancourt Commissaires aux Comptes : - Titulaire PWC 64 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Nomination d'un Membre du Conseil de Surveillance Philippe-Loïc Jacob 65 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Modification de l'indemnité de départ 66 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Politique de rémunération : Principes et critères pour l'exercice 2020-2021 Membres du Directoire

Président du Directoire

Président & Vice-Président du Conseil de Surveillance

Vice-Président du Conseil de Surveillance Membres du Conseil de Surveillance 67 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Approbation de la politique de rémunération appliquée au titre de l'exercice écoulé 2019-2020

2019-2020 Validation des éléments de rémunération attribués au titre de 2019-2020

2019-2020 Approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels 68 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Descriptif du programme de rachat d'actions propres par Laurent- Perrier disponible sur les sites de l'AMF et de Laurent-Perrier depuis le 09 juillet 2020. 69 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Descriptif du programme de rachat d'actions : assurer l'animation du marché et la liquidité de l'action conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions ou actions gratuites assurer la couverture de valeurs mobilières procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises 70 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Ordre du jour extraordinaire 71 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Autorisation et pouvoir à donner au Directoire pour annuler les actions de la Société 72 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription 73 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la capitalisation serait admise 74 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital social, par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription 75 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 10% du capital, selon les modalités de détermination du prix de souscription définies par l'Assemblée Générale 76 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par l'émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans la limite annuelle de 20% du capital, au moyen d'un placement privé réservé à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs 77 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Délégation de compétence au Directoire à l'effet d'augmenter le capital social, dans la limite de 10 % du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces 78 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 79 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Assemblée Générale 24 septembre 2020 Vote des résolutions 80 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 1ère résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes annuels Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance Approbation du Rapport sur le Gouvernement d'entreprise 81 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 2ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation du Rapport du Directoire sur les comptes consolidés Approbation du Rapport du Conseil de Surveillance 82 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 3ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Quitus aux membres du Directoire 83 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 4ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Bénéfice de 6 246 042,32 €

Distribution d'un dividende :

1,03 € par action

par action Affectation du solde du résultat au compte « Report à nouveau » 84 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 5ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation des conventions intervenues avec les membres du Conseil de Surveillance, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes 85 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 6ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation des conventions intervenues avec les membres du Directoire, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes 86 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 7ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation des conventions intervenues avec un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote, telles qu'elles figurent dans le rapport des Commissaires aux comptes 87 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 8ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation du montant global des jetons de présence alloués aux membres du Conseil de Surveillance : 186 154 euros 88 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 9ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Renouvellement du mandat de Claude de Nonancourt en qualité de membre du Conseil de Surveillance 89 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 10ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Nomination de Philippe-Loïc Jacob en qualité de membre du Conseil de Surveillance Fin des fonctions de Censeur 90 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 11ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Renouvellement du mandat de Commissaires aux Comptes titulaire de PWC 91 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 12ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation de la modification de l'engagement au titre de l'indemnité de cessation de fonction au bénéfice du Président du Directoire 92 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 13ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation de la Politique de rémunération des membres du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021 93 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 14ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation de la Politique de rémunération du Président du Directoire au titre de l'exercice 2020-2021 94 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 15ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation de la Politique de rémunération du Président du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020-2021 95 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 16ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation de la Politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance au titre de l'exercice 2020-2021 96 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 17ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation des éléments concernant l'ensemble des rémunérations de l'exercice écoulé 97 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 18ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire - Approbation des éléments de rémunération du Président du Directoire attribués au titre de l'exercice 2019-2020 - Et, approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels 98 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 19ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation des éléments de rémunération d'Alexandra Pereyre, membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2019-2020

2019-2020 Et approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels 99 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 20ème résolution Compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire Approbation des éléments de rémunération de Stéphanie Meneux, membre du Directoire, attribués au titre de l'exercice 2019-2020

2019-2020 Et approbation du versement des éléments de rémunération variables ou exceptionnels 100 Laurent-Perrier - Assemblée Générale - 24 septembre 2020 Attachments Original document

