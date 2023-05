Laurent Perrier : bond de son résultat net annuel

Laurent Perrier a publié ses résultats annuels au titre de l'exercice 2022/2023. Son résultat opérationnel a progressé de 10,3% à 84,9 millions d'euros. Son résultat net part du groupe a bondi de 16,4% à 58,5 millions d'euros. La maison de Champagne a dégagé un bénéfice par action à 9,90 euros contre 8,49 euros il y a un an. Le cash-flow opérationnel affiche un niveau soutenu de 57,8 millions d’euros sur l’exercice. Cette performance est liée à la croissance de l’activité et à la maîtrise du besoin en fonds de roulement.



Le chiffre d'affaires s'élève à 307,8 millions d'euros en hausse de 0,7%. Ses ventes champagne ont progressé de 3,1% pour s'établir à 301,8 millions d'euros à taux de change courants.



Les éléments du bilan consolidé clos au 31 mars 2023 témoignent une nouvelle fois de la solidité de la structure financière du Groupe. Les capitaux propres part du Groupe s'élèvent à 544,7 millions d'euros et l'endettement net s'établit à un niveau historiquement bas de 179,9 millions d'euros incluant une trésorerie active de 105,8 millions d'euros.