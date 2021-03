Laurent Perrier : A suivre aujourd'hui

Lors du dernier conseil de surveillance de Laurent Perrier, Maurice de Kervénoael a souhaité démissionner de son poste de président pour des raisons personnelles. La présidence a été confiée à Patrick Thomas et ce à compter du 1er avril 2021. Maurice de Kervénoaël reste toutefois membre du conseil de surveillance. Lors de cette même séance, Marie Cheval, membre du conseil de surveillance et du comité d'audit depuis 2013, a été nommée vice-présidente du conseil de surveillance, en remplacement de Patrick Thomas.



Le conseil de surveillance a unanimement salué le travail de grande qualité accompli depuis 2005 par Maurice de Kervénoaël, en particulier dans la composition et l'animation du conseil de surveillance favorisant ainsi une interaction constructive entre ses membres et l'enrichissement des sujets traités.



Patrick Thomas et Marie Cheval, membres actifs depuis plusieurs années, disposent tous les deux, outre leur expérience en direction d'entreprise, leur expertise financière et leurs compétences en matière de gouvernance, d'une connaissance approfondie du groupe Laurent-Perrier et de ses activités qui leur permettront de remplir pleinement leurs fonctions.



Le conseil de surveillance reste composé de 10 membres : Patrick Thomas, président, Marie Cheval, vice-présidente, Yann Duchesne, Philippe-Loïc Jacob, Maurice de Kervénoaël, Eric Meneux, Claude de Nonancourt, Jean-Louis Pereyre, Wendy Siu et Jocelyne Vassoille.