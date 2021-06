Laurent-Perrier : hausse de 6,5% du résultat net annuel

Laurent-Perrier annonce, au titre de son exercice 2020-21, une stabilité de son résultat opérationnel à 41,3 millions d'euros, soit une marge apéliorée de 4,6 points à 22,4%, et une progression de son résultat net part du groupe de 6,5% à 25,2 millions.



Sur un marché global du champagne en retrait de 16% en volume expédié sur la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le chiffre d'affaires du groupe, relatif aux ventes de champagne, s'établit à 184,7 millions d'euros, en baisse de 20,1% (-19,6% à taux de change constants).



A horizon de l'exercice 2021-22, Laurent-Perrier indique qu'il va reprendre ses investissements de long-terme, notamment en support de ses marques, et qu'il s'attend donc à une baisse probable de son résultat opérationnel.



